Nou persones continuen hospitalitzades per l'accident d’autobús a Lleida

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova manté aquest dijous nou persones ingressades com a conseqüència de l’accident d’autobús registrat dimecres a la Rambla Ferran de Lleida. Segons l’últim balanç facilitat pel Departament de Salut, quatre dels pacients continuen a la Unitat de Cures Intensives (UCI): dos en estat crític i dos més estables, tot i que dins la gravetat. Els altres cinc evolucionen favorablement i romanen ingressats a planta.
L’estat dels afectats ha millorat en les darreres hores, fet que ha permès concedir dotze altes hospitalàries. En total, l’accident va provocar 44 persones ferides. D’aquestes, 21 van requerir ingrés a l’Arnau de Vilanova per fractures, traumatismes i altres lesions, mentre que 21 més van ser ateses als centres d’atenció primària. Altres dues van rebre assistència mèdica al mateix lloc del sinistre i no van necessitar trasllat.
Entre els casos més greus hi ha el del conductor instructor que acompanyava la conductora del vehicle. L’home va haver de ser sotmès a una amputació d’una cama a causa de les lesions sofertes en l’impacte. La resta de pacients que van passar per quiròfan evolucionen favorablement, segons ja havia avançat dimecres l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
L’accident es va produir poc després de les set del matí, quan l’autobús de la línia regular entre Lleida i la Granja d’Escarp va sortir de la calçada, va envair la vorera i va acabar impactant contra la façana del Palau de la Diputació. El vehicle feia només uns segons que havia iniciat el trajecte des de l’estació d’autobusos i circulava per una zona amb limitació de velocitat de 20 quilòmetres per hora.
Mentrestant, la Guàrdia Urbana de Lleida continua treballant per aclarir què va provocar el sinistre. Els investigadors analitzen les imatges de les càmeres de seguretat, les declaracions dels testimonis i la informació enregistrada pel tacògraf del vehicle. Les primeres diligències ja han estat remeses al jutjat de guàrdia.
La conductora, de 36 anys, s’havia incorporat feia només tres dies a l’empresa Autocars Gamón. Per aquest motiu, feia el recorregut acompanyada d’un conductor amb experiència, que exercia funcions de suport perquè es familiaritzés amb una línia especialment utilitzada pels treballadors temporers del Baix Segre. Les proves d’alcohol i drogues practicades després de l’accident van donar resultat negatiu.