Alba Careta publica «Panical», un disc que reivindica força i arrels femenines amb jazz europeu

Alba Careta Group presenta Panical, el quart treball discogràfic de la bagenca Alba Careta, que consolida la seva trajectòria com una de les intèrprets i compositores de jazz més rellevants de l'Estat i referent del jazz europeu. El disc s'endinsa en la terra com a font d'inspiració i posa el focus en referents femenins, reivindicant la resistència i la bellesa indòmita de dones fortes, rebels i fidels a elles mateixes.
Un àlbum amb arrels i simbolisme
El títol del disc, Panical, fa referència al card corredor, una planta silvestre típica de Catalunya que floreix amb força malgrat les espines. Aquesta metàfora simbolitza la força i l'empremta de les dones que han crescut en entorns difícils. Les composicions i reinterpretacions de la Nova Cançó reflecteixen aquesta connexió amb la tradició i l'arrel cultural, transformada en un llenguatge de jazz actual i personal.
Producció i quintet
El disc ha estat produït pel reconegut pianista Shai Maestro, conegut per la seva trajectòria amb l'Avishai Cohen Trio i altres projectes internacionals. El quintet d'Alba Careta està format per la mateixa artista (trompeta i veu), Lucas Martínez (saxo tenor), Roger Santacana (piano), Giuseppe Campisi (contrabaix) i Jordi Pallarés (bateria). Junts aconsegueixen un so equilibrat, expressiu i exportable, amb coherència i qualitat sonora.
Una trajectòria consolidada
Alba Careta Group ha presentat anteriors treballs com Teia i Alades a festivals internacionals, entre els quals destaquen Jazzahead (Bremen), Jazz I Am (Barcelona), JazzMadrid, Jazzaldia (Donosti), Bimhuis i Lantaren Vester (Països Baixos), Nova Jazz Festival (Suïssa) i Saalfelden Jazz Festival (Àustria).
Panical: tradició i modernitat
Panical combina melodies clares, energia precisa i un llenguatge contemporani que uneix tradició, força i sensibilitat. El projecte està pensat per girar i connectar amb el públic des de l'autenticitat i la intensitat, deixant una empremta tant en festivals de jazz com en programacions que busquen qualitat i identitat.