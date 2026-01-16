L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino ha acollit aquest divendres el lliurament de premis del 16è concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco, amb reconeixements per a Andreu Noguero Cazorla i Manu Barreiro Rodríguez. Després de l'acte, s'ha inaugurat l'exposició amb les obres presentades, que es podrà visitar fins a l'1 de febrer.
Acte de lliurament a l'Espai 7 del Casino
Manresa ha celebrat aquest divendres a la tarda el lliurament dels guardons de la 16a edició del concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco, un certamen organitzat per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de Foto Art Manresa. L'acte ha tingut lloc a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino i ha reunit representants institucionals i del món de la fotografia.
El lliurament ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i del president de Foto Art Manresa, Bernat Bozzo, que ha estat l'encarregat de llegir el veredicte del jurat.
El premi especial El Nen
El premi especial El Nen, dotat amb 600 euros, ha recaigut en el fotògraf de Sitges Andreu Noguero Cazorla, amb l'obra Jocs de guerra. Aquesta modalitat manté viu l'esperit original del concurs i continua sent una de les categories més emblemàtiques del Memorial Modest Francisco.
A més de la dotació econòmica, el guardó inclou una medalla creada per l'escultor Ramon Oms, un reconeixement que reben tots els premiats del certamen.
Premis de la modalitat de temàtica lliure
En la modalitat de temàtica lliure, el primer premi, dotat amb 500 euros, ha estat per al fotògraf basc Manu Barreiro Rodríguez, de la ciutat guipuscoana de Beasain, amb l'obra Míriam Ou. El segon premi, amb una dotació de 400 euros, ha estat per a Andreu Noguero Cazorla, mentre que el tercer premi, de 300 euros, ha recaigut en José Ramón Luna de la Ossa, de Tarancon, a la província de Cuenca.
La dotació econòmica de tots els premis va a càrrec de l'Ajuntament de Manresa, que manté el suport institucional al concurs des de la seva creació.
Una exposició oberta fins a l'1 de febrer
Un cop finalitzat el lliurament de guardons, s'ha inaugurat l'exposició de les obres presentades en aquesta 16a edició del concurs. La mostra recull una selecció dels treballs participants i es podrà visitar a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino fins a l'1 de febrer.
El certamen d'enguany ha comptat amb la participació de 32 fotògrafs procedents de diferents punts de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol, que han presentat un total de 154 fotografies. Les obres guanyadores passaran a formar part del fons del Museu de Manresa.
Origen i evolució del Memorial Modest Francisco
El concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco es va crear en record i homenatge al fotògraf manresà Modest Francisco Erill (1932-1999). La primera convocatòria es va celebrar l'any 2001 i es va repetir anualment fins a la sisena edició, moment en què va passar a tenir una periodicitat biennal.
El premi va néixer com una iniciativa impulsada per Carme Serra i Torres, vídua de Modest Francisco, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa i el Museu de Manresa, amb el suport de Foto Art Manresa i de la Federació Catalana de Fotografia. Després de la mort de Carme Serra l'any 2020, les institucions implicades van decidir continuar apostant per la continuïtat del concurs i mantenir viu el record tant de Modest Francisco com de Carme Serra.
Canvis en les modalitats i jurat de l'edició
Al llarg dels anys, el concurs ha incorporat petites modificacions en les seves modalitats. Durant els dos primers anys, el tema era únic i obligatori, centrat en El Nen. Posteriorment, s'hi va afegir la convocatòria de tema lliure. Des de la sisena edició, celebrada el 2006, el concurs és biennal i premia dues modalitats: Tema lliure i El Nen.
El jurat d'aquesta 16a edició ha estat format per Xavier Rafanell Jacas, de l'Associació d'artistes Premià de Dalt; Xavier Llop, del Foto Club Tordera, i Llorenç Estivill, del Grup d'Estudis Sitgetans.