Artés acull la presentació d'«El camí de la consciència» de Gaspar Hernàndez

Artés acollirà aquest dijous 9 d'abril a les 6 de la tarda la presentació del llibre El camí de la consciència, de Gaspar Hernàndez, una proposta centrada en el creixement personal i la reflexió que tindrà lloc a l'Auditori de Música del Complex Cultural Cal Sitges.
Una proposta per aturar-se i mirar cap endins
La presentació del llibre El camí de la consciència oferirà als assistents l'oportunitat d'endinsar-se en una obra que convida a reflexionar sobre el ritme accelerat del dia a dia i la necessitat de trobar espais de calma i introspecció.
L'acte permetrà conèixer de primera mà les idees que planteja l'autor, orientades a viure amb més presència, sentit i equilibri, i a prendre consciència de la manera com les persones es relacionen amb elles mateixes i amb el seu entorn.
Un espai obert al diàleg
La sessió està plantejada com un espai participatiu i proper, en què els assistents podran compartir impressions i generar diàleg al voltant dels continguts del llibre. Més enllà d'una presentació literària convencional, la proposta vol esdevenir una experiència col·lectiva de reflexió.
Així, la trobada abordarà qüestions com la gestió de les emocions, la consciència personal i el benestar interior, en un format que afavoreix la interacció entre públic i autor.
Una activitat amb col·laboració local
L'acte està organitzat amb la col·laboració de la Biblioteca d'Artés i el Quiosc de Cal Mauro, que han impulsat conjuntament aquesta iniciativa cultural al municipi.
La presentació tindrà lloc a l'Auditori de Música d'Artés, ubicat al Complex Cultural Cal Sitges, i començarà a les 6 de la tarda, oberta a totes les persones interessades en el desenvolupament personal i la reflexió.