El Castell de Focs i l'espectacle de drons de la Festa Major de Manresa en imatges

La gran novetat de la Festa Major de Manresa ha triomfat aquest diumenge al Parc de l'Agulla, que ha registrat una afluència de públic com poques vegades s'havia vist per seguir l'estrena d'un espectacle de 400 drons i el posterior Castell de Focs. La proposta, d'uns trenta minuts de durada, ha combinat tecnologia i tradició amb una coreografia aèria de llum i música que ha dibuixat al cel alguns dels principals símbols de la ciutat, com la Seu, el Pont Vell, el Kursaal, els gegants, els castellers, Montserrat o l'escut de l'Ajuntament.
L'exhibició de l'empresa manresana Crostal Aerial ha generat una satisfacció gairebé unànime entre els assistents i ha estat rebuda amb constants aplaudiments. Tot seguit, la Pirotècnia Tomàs ha pres el relleu amb el tradicional Castell de Focs, disparant més de 360 quilos de pólvora en una exhibició sincronitzada amb música en català. L'èxit de la proposta fa pensar que l'aposta pels drons ha arribat per quedar-se com un dels grans atractius de la Festa Major.