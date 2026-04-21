El Kursaal acollirà dimecres dues funcions de «Cançó d'amor i de guerra»

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest dimecres dues representacions de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, interpretada per l'Orquestra Arts Simfònica Jove i la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle forma part del Cicle per a Majors de 65 anys i serveix de prèvia a la diada de Sant Jordi.
Dues funcions al Kursaal
El muntatge es podrà veure aquest dimecres 22 d'abril en dues sessions, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, a la sala gran del Kursaal. L'espectacle anirà a càrrec de l'Orquestra Arts Simfònica Jove i la Polifònica de Puig-reig, sota la direcció de Josep Maria Sauret.
Una sarsuela emblemàtica
Cançó d'amor i de guerra, composta per Rafael Martínez Valls amb llibret de Lluís Capdevila i Víctor Mora, és una de les obres més populars del repertori català. Alguns dels seus fragments, com les sardanes En el Vallespir o Pirineu, s'han convertit en referències musicals.
L'argument se situa al Vallespir l'any 1793, en el context de la revolució francesa, i narra la història d'amor entre Eloi, un forjador, i Francina, la filla de l'amo. Inicialment titulada Els Soldats de l'Ideal, l'obra es va adaptar el 1926 durant la dictadura de Primo de Rivera a la versió actual.
Una producció amb solistes destacats
La representació al Kursaal comptarà amb els cantants solistes Sara Bañeras (soprano), Òscar Encinas (tenor) i Gabriel Mas (baríton). L'obra celebra enguany el centenari de la seva estrena, consolidada com una de les sarsueles més emblemàtiques del patrimoni musical català.
Entrades i properes cites del cicle
Les entrades tenen un preu de 20 euros, amb descomptes de 15 euros per a titulars del carnet Galliner i menors de 30 anys, i de 6 euros per a majors de 65 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.
El proper espectacle del Cicle per a Majors de 65 anys serà el 13 de maig amb No em toquis el cuplet, a càrrec del Cor Tutti Veus.