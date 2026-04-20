El mapa dels sabors de Catalunya s'actualitza a Manresa

Una nova edició d'una obra de referència arriba a Manresa
Manresa acollirà aquest dimarts a les 7 de la tarda la presentació de la quarta edició del Corpus de la Cuina Catalana, considerat l'inventari més complet del patrimoni culinari del país. L'acte tindrà lloc a la llibreria Abacus del carrer de les Barreres a les set de la tarda.
La presentació anirà a càrrec del cuiner i comunicador Marc Ribas, que apadrina aquesta nova edició i que s'ha destacat per la seva defensa de la cuina tradicional catalana i dels productes de proximitat. L'acompanyarà la investigadora independent Marina Duñach, membre de l'equip redaccional de l'obra.
Un projecte col·lectiu amb mirada científica
El Corpus de la Cuina Catalana és el resultat del treball d'un equip format per una vintena d'especialistes de diferents disciplines, entre els quals hi ha historiadors, cuiners, antropòlegs, botànics, químics, biòlegs, nutricionistes i experts en alimentació i cultura. Aquest equip treballa sota la supervisió del Comitè Científic de l'Institut del Patrimoni Culinari Català.
Aquesta mirada multidisciplinària permet abordar la cuina no només des de la pràctica culinària, sinó també des del seu context cultural, social i científic, oferint una visió global del patrimoni gastronòmic.
Més contingut i noves aportacions en la quarta edició
La nova edició del Corpus arriba amb ampliacions significatives. A les prop de 1.200 receptes que ja recollia l'obra, s'hi afegeixen més de 300 fitxes de productes que analitzen amb detall els ingredients de la cuina catalana.
Aquestes fitxes ofereixen informació sobre animals aquàtics i terrestres, vegetals i fongs, incloent-hi els seus noms, l'origen, la presència al territori i el seu paper dins la cuina. Es tracta d'una aportació que reforça el caràcter científic de l'obra i que permet entendre millor la base material del patrimoni culinari.
Una obra que entén la cuina com a patrimoni viu
Des de la seva primera edició, el Corpus de la Cuina Catalana s'ha consolidat com una eina de referència per a l'estudi i la preservació de la gastronomia del país. L'obra planteja la tradició culinària no com un recull estàtic, sinó com un conjunt viu de pràctiques, coneixements i productes que es transmeten de generació en generació.
En aquest sentit, el llibre defensa que el patrimoni alimentari no és només una herència del passat, sinó una realitat dinàmica que continua evolucionant gràcies a les persones que el mantenen viu i als productes que el fan possible.
Aquesta visió ha estat reconeguda també a nivell internacional. El catedràtic de la Universitat de Bolonya i expert en història de l'alimentació Massimo Montanari ha qualificat el Corpus com "una obra única a Europa en l'àmbit de les publicacions sobre cuina tradicional".
Vint anys d'un projecte en constant evolució
El projecte del Corpus de la Cuina Catalana es va iniciar l'any 2002 impulsat per Pepa Aymamí, directora de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, i la primera edició es va publicar el 2006. Des d'aleshores, l'obra s'ha anat revisant i ampliant de manera periòdica, sempre seguint criteris científics.
Aquesta actualització constant ha permès mantenir el Corpus com una eina vigent i adaptada als canvis del sector, incorporant nous coneixements i aprofundint en aspectes que ajuden a comprendre millor la cuina catalana.
Una eina per a professionals i amants de la gastronomia
El llibre es presenta com una eina de treball útil tant per a professionals de la cuina i la investigació com per a qualsevol persona interessada en aprofundir en el patrimoni gastronòmic. La combinació de receptes, anàlisi de productes i context cultural el converteix en un recurs complet per entendre la cuina catalana en tota la seva complexitat.
La quarta edició del Corpus de la Cuina Catalana ha estat coeditada per Arpa i Ara Llibres, i reafirma el seu paper com a obra clau per preservar, estudiar i difondre la riquesa culinària del país.