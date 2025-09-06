El Parc de la Séquia inaugura un jardí d'insectes al Parc de l'Agulla

El Parc de la Séquia ha presentat aquest diumenge el nou jardí d'insectes, ubicat a l'entrada d'InfoSéquia, al Parc de l'Agulla. La inauguració s'ha fet dins la programació de la Festa Major de Manresa i ha comptat amb un taller creatiu per a infants i famílies.
Una inauguració festiva i participativa
L'acte de presentació del jardí d'insectes va precedir el Piromusical de la Festa Major de Manresa i va incloure el taller Insectes animats, amb la participació de 29 infants i famílies. Els participants van poder crear insectes de paper com papallones, abelles, libèl·lules o marietes, tot combinant creativitat i aprenentatge sobre la importància d'aquests animals en la biodiversitat.
Sis microhàbitats per fomentar la biodiversitat
El nou jardí ha transformat un espai fins ara en desús en un racó funcional i atractiu, amb sis microhàbitats naturals: fusta morta, plantes aromàtiques, fulles, grava, escorça d'arbre i roques grosses. Cada ambient permet acollir espècies diferents: pol·linitzadors com papallones i abelles a les flors, escarabats a la fusta morta o petits crustacis com el porquet de Sant Antoni entre les fulles.
L'hotel d'insectes d'Ampans
Una de les peces centrals del nou espai és un hotel d'insectes construït per Ampans, especialment pensat per a les abelles solitàries. A diferència de les abelles socials, aquestes no són territorials ni agressives, i no suposen cap risc per als visitants del parc.
Un recurs educatiu per a les escoles i famílies
La creació del jardí es va dur a terme el 21 de juliol en una jornada de voluntariat amb la col·laboració d'Ampans, que va permetre preparar els hàbitats, instal·lar la tanca i col·locar l'hotel d'insectes. A partir d'ara, l'espai esdevindrà un recurs educatiu dins les activitats de divulgació d'InfoSéquia, com Estudiem els insectes i Insectes i bestioletes, que fomenten la recerca i l'observació de la fauna invertebrada.
Una iniciativa col·laborativa
El projecte ha estat possible gràcies al treball conjunt entre el Parc de la Séquia, Ampans i la Diputació de Barcelona. El jardí d'insectes es pot visitar lliurement a l'entrada d'InfoSéquia, dins el Parc de l'Agulla.