El Tast de Jocs de Manresa supera els 2.000 participants en una edició rècord

La 16a edició del Tast de Jocs de Manresa ha tancat amb 2.150 participants en activitats obertes i 145 en sessions formatives, convertint-se en la més exitosa fins ara i confirmant l'evolució del festival cap a un model més divers i especialitzat.
Un model en creixement i més diversificat
Organitzat pel CAE i el Club del Joc, el festival ha reforçat enguany la programació amb activitats i partides programades, una Nit de Jocs addicional, un espai temàtic dedicat al Japó, jocs d'habilitat a l'exterior, tornejos i la presència d'autors de proximitat.
Aquestes novetats han permès ampliar el perfil dels assistents, amb una major presència de públic adult i especialitzat en jocs de taula, sense perdre el caràcter obert i familiar que defineix l'esdeveniment. El nou format, més complet i distribuït al llarg d'una setmana, consolida una proposta que combina accessibilitat i especialització.
Impuls a la formació i dimensió educativa
El Tast de Jocs també ha reforçat la seva vessant educativa amb 145 participants en activitats formatives dirigides a alumnat de cicles socioeducatius i professionals del lleure. Aquest àmbit es consolida com una línia estratègica del festival, que aposta per la formació i la professionalització en l'àmbit del joc.
Segons el director del CAE, Nasi Muncunill, aquesta edició confirma que el festival evoluciona cap a un model "més complet i divers, capaç d'arribar a nous públics sense perdre l'essència comunitària".
Implicació del voluntariat i suport institucional
L'èxit del Tast de Jocs també ha estat possible gràcies a la implicació d'una quarantena de persones voluntàries provinents del Club del Joc, Ampans, PIL Bages i altres col·laboradors, així com d'alumnes en pràctiques i serveis comunitaris de diversos centres educatius.
El festival compta amb la col·laboració de nombroses entitats i empreses del sector del joc, així com amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya. Amb aquests resultats, el Tast de Jocs es reafirma com un dels esdeveniments lúdics de referència a la Catalunya Central.