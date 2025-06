Els altars amagats de Manresa: on són les capelles i capelletes que han sobreviscut al pas del temps

Passejar per Manresa és descobrir, gairebé sense voler, un paisatge marcat per la presència constant de la devoció popular. Més enllà de la imponent silueta de la basílica de la Seu o del santuari de la Cova o dels grans temples del centre històric, la ciutat amaga una constel·lació de capelles i petits espais de culte que, al llarg dels segles, han modelat l'imaginari col·lectiu dels manresans. Algunes, amb llarga trajectòria històrica, han resistit el pas del temps i es mantenen com a referents patrimonials. Altres, més modestes, són simples fornícules o nínxols a les façanes, petites imatges venerades pels veïns.

Aquest conjunt de devocions populars -algunes ben visibles, d'altres discretament integrades en l'arquitectura urbana- converteixen Manresa en una autèntica ciutat de capelles. N'hi ha als carrers del Centre Històric, als barris com la Guia, Sant Pau o el Guix, i fins i tot dins la pròpia Seu, on s'hi troben capelles amb segles d'història. En aquest article t'oferim un recorregut per aquest patrimoni viu, organitzat en tres seccions: capelles patrimonials, punts de devoció popular i espais interiors de culte a la basílica.

Capelles amb història: petits temples amb ànima pròpia

1. Capella de la Mare de Déu de la Guia

Ermita d'origen popular situada al costat del Cardener, al barri que porta el seu nom, als peus del turó de Santa Caterina. Ha estat restaurada i forma part de la ruta ignasiana. És una de les capelles històricament més estimades pels manresans.

2. Capella de Sant Pau

Aïllada, als barri de Sant Pau, als afores de Manresa, va ser construïda el 1308. Està situada en un punt elevat, amb vistes sobre el Cardener i la ciutat. És un espai de pau i silenci.

3. Capella de Sant Marc

Situada al costat del Pont Vell, és una de les més antigues de Manresa. De traça gòtica (segle XIV), presidia l'entrada sud de la ciutat i continua sent una icona visible del paisatge urbà. El seu valor històric i arquitectònic la fa imprescindible.

4. Capella del Rapte

Es troba a la plaça Sant Ignasi i estava adossada a l'antiga església de Santa Llúcia. Té un fort vincle amb Sant Ignasi de Loiola, ja que commemora una experiència mística viscuda a Manresa. És un espai petit, però carregat de significat.

5. Capella de Sant Ignasi Malalt

Lloc on Sant Ignasi va ser ingressat en arribar a la ciutat. Forma part de l'itinerari ignasià i ha estat recentment rehabilitada i museïtzada.

6. Capella del Remei

Al final del carrer Remei de Dalt s'hi troba aquesta capella senzilla però molt arrelada al barri. Té façana simple amb espadanya i porta d'arc, i està dedicada a la Mare de Déu del Remei.

7. Capella del Sant Crist del Salvador

Situada a l'avinguda dels Dolors, és una capella discreta però activa, punt de referència devocional per als veïns dels barris del Guix, Cots i Pujada Roja.

8. Capella de Can Font de la Serra

Aquesta capella construïda el 1763 es troba al barri de la Parada, actualment tancada en el recinte del Centre de l'Aigua de Can Font. Juntament amb el Mas del mateix nom, van ser totalment restaurats i rehabilitats per la Fundació Aigües de Manresa.

Fornícula amb imatge de la Mare de Déu del Pòpul, a la baixada del mateix nom

MJM

Altars de carrer i devoció popular: la fe que viu a les façanes

Imatge del Pòpul

A la Baixada del Pòpul, prop de la plaça Major, hi ha una petita fornícula amb imatge de la Mare de Déu. És una de les més antigues i conegudes del nucli antic.

Capella dels Dolors

Al carrer Arquitecte Montagut, prop del Pont de Ferro, és una imatge molt venerada, dedicada a la Mare de Déu dels Dolors. Té fort arrelament veïnal.

Fornícules del carrer Sobrerroca

Diverses imatges de sants i verges decoren els murs d'aquest carrer històric. Algunes gairebé passen desapercebudes, però formen part del paisatge tradicional del centre.

Imatge de les Escodines

A les Escodines hi ha una petita imatge empotrada en una façana, molt discreta, però coneguda pels veïns del barri. S'hi deixa flor natural i alguna espelma.

Capelleta del Pou de la Gallina

Espai devocional vinculat al Misteri de la Llum i a Sant Ignasi. A l'entrada de la capella hi ha el Pou de la Gallina, on el sant va fer el miracle de rescatar una gallina d'una nena que hi havia caigut..

Capelles interiors de la basílica de la Seu

La basílica de Santa Maria de la Seu conté un conjunt de capelles laterals d'alt valor artístic i litúrgic. Aquestes són algunes de les més rellevants:

Capella del Sant Crist : espai de recolliment i pregària amb imatge del Crist en creu.

: espai de recolliment i pregària amb imatge del Crist en creu. Capella de la Mare de Déu de Montserrat : advocació molt estimada pels catalans.

: advocació molt estimada pels catalans. Capella de Sant Josep : d'estètica neoclàssica, amb imatge del sant patró.

: d'estètica neoclàssica, amb imatge del sant patró. Capella de la Santíssima Trinitat : de decoració barroca, amb gran valor iconogràfic.

: de decoració barroca, amb gran valor iconogràfic. Capella de la Verge de Lourdes: exemple de devoció mariana moderna dins un temple antic.

Aquestes capelles formen part de l'espiritualitat quotidiana de la ciutat i de l'arquitectura simbòlica del temple, mostrant el pas dels segles i la continuïtat del culte.

Una xarxa de fe entre pedra i història

Manresa no només s'explica per les grans construccions, sinó també per la devoció de petit format: capelles que travessen els segles i racons sagrats que es mantenen vius a través del record, el respecte i la fe popular. Descobrir-les és fer un viatge per la història íntima i silenciosa de la ciutat.