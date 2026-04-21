Els centres cívics de Manresa estrenen programació de primavera amb noves activitats i tallers

L'Ajuntament de Manresa ha presentat la nova programació dels centres cívics Casal de les Escodines i Selves i Carner per al segon trimestre de 2026. L'oferta d'abril a juny inclou tallers, cursos i exposicions amb novetats destacades en àmbits com la intel·ligència artificial, la dansa i la creativitat personal.
Una programació amb noves propostes i activitats consolidades
La programació de primavera dels dos equipaments municipals aposta per una oferta variada que combina innovació, benestar i cultura. El conjunt d'activitats busca dinamitzar la vida sociocultural dels barris i donar resposta a interessos diversos de la ciutadania.
Entre les principals novetats, el Casal de les Escodines incorpora un taller d'intel·ligència artificial des del mòbil personal, així com el monogràfic Fem l'arbre genealògic familiar i un taller d'art floral i jardineria casolana.
Per la seva banda, el Centre Cívic Selves i Carner estrena el taller de dansa Vibra i mou i un curs de ceràmica centrat en la creació d'utensilis per a l'esmorzar.
Activitats de salut, cultura i formació
Més enllà de les novetats, els centres mantenen una àmplia oferta estable. En l'àmbit de la salut i el benestar es continuen oferint sessions de ioga, taitxí, gimnàstica de manteniment i txi-kung.
En el camp cultural i artístic es mantenen activitats com el teatre, el cant coral, el ball de bot i espais creatius d'escriptura i cinema. També es consolida la formació amb cursos d'idiomes, alfabetització i reforç escolar per a alumnes de primària i secundària.
Exposicions amb continguts socials i artístics
La programació es completa amb diverses exposicions als dos equipaments. Al Centre Cívic Selves i Carner es podran veure mostres com Dones davant la guerra, de Creu Roja; La meva escola, amb dibuixos infantils de la barriada Saldes-Plaça Catalunya, i una exposició de brodat japonès sashiko.
Al Casal de les Escodines, es mantenen exposicions com Retrats de Benín, de Pep Moyano; Les nostres arrels, amb obres d'alumnes de L'Atelier d'Espai per Art, i una mostra de peces del taller de manualitats.
Portes obertes i activitats comunitàries
Un dels moments destacats del trimestre serà la jornada de portes obertes del Centre Cívic Selves i Carner, prevista per al dissabte 23 de maig. L'activitat, impulsada pel grup motor de l'equipament, inclourà propostes gratuïtes per a tots els públics organitzades per entitats del barri.
Informació i inscripcions
Les activitats dels dos centres es poden consultar a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Manresa. Les inscripcions es poden fer en línia, per correu electrònic o presencialment als mateixos equipaments, en els horaris establerts.