Els films del Clam sumen 20 nominacions als Oscar i consoliden el festival al mapa internacional

Els films programats a la darrera edició del Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya que se celebra entre Manresa i Navarcles, han aconseguit un total de 20 nominacions als Oscar 2026. Cinc de les pel·lícules nominades a millor film de parla estrangera van formar part de la programació del festival, una fita que consolida el Clam com un dels certàmens de l'Estat amb més presència als premis de l'Acadèmia nord-americana i reforça el seu compromís amb el cinema social i de qualitat.
Un festival amb una presència destacada als Oscar
La programació del Clam 2025 ha situat el festival en una posició destacada dins el panorama cinematogràfic estatal i internacional. El conjunt de pel·lícules projectades al certamen ha obtingut fins a 20 nominacions als Oscar 2026, una xifra que converteix el Clam en un dels festivals d'Espanya amb més reconeixement per part de l'Acadèmia nord-americana.
Segons destaca el mateix festival, aquest resultat és una mostra clara de l'aposta del Clam pel millor cinema contemporani i pel cinema més compromès socialment, eix central del certamen des dels seus inicis.
Cinc nominades a millor film de parla estrangera
Un dels elements més rellevants d'aquest balanç és que les cinc pel·lícules nominades en la categoria de millor film de parla estrangera van formar part de la programació del Clam 2025. Entre aquestes destaca La voz de Hind, que va inaugurar el festival, reforçant el paper del Clam com a espai d'estrena i visibilització de produccions amb recorregut internacional.
Aquesta coincidència entre la selecció del festival i les nominacions als Oscar subratlla el criteri artístic del Clam i la seva capacitat per detectar obres amb impacte més enllà del circuit dels festivals especialitzats.
El detall de les nominacions
Els films programats al Clam 2025 han acumulat nominacions en diverses categories dels Oscar 2026. El recompte és el següent:
- Valor sentimental: 9 nominacions
- El agente secreto: 4 nominacions
- Sirat: 2 nominacions
- Un simple accidente: 2 nominacions
- La voz de Hind: 1 nominació
- Arco: 1 nominació
- Cutting through rocks: 1 nominació
Aquest conjunt de nominacions reforça la idea que el Clam s'ha consolidat com un aparador del cinema que acaba trobant reconeixement en els principals premis internacionals.
Reconeixement al treball de Laia Casanovas
Entre les nominacions també destaca la de Laia Casanovas, nominada als Oscar en la categoria de millor so pel seu treball a Sirat. Des del festival s'ha volgut felicitar explícitament Casanovas i el seu equip, remarcant que el seu treball reflecteix una de les trajectòries més brillants i prometedores del cinema contemporani a escala internacional.
El Clam recorda que, a la darrera edició del festival, Laia Casanovas va visitar Navarcles per presentar una projecció especial de Sirat, en companyia de David Torras, una trobada que va permetre apropar el públic al procés creatiu del film.
Cinema compromès i mirada social
Des del Clam s'ha volgut remarcar que l'aposta de l'Acadèmia pels films programats al festival confirma que el cinema social i compromès té un espai rellevant en els grans circuits internacionals. El festival celebra aquest reconeixement col·lectiu com una victòria del cinema que aborda realitats socials, conflictes humans i mirades crítiques sobre el món contemporani.