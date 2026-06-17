La Biblioteca del Casino incorpora 15 treballs de recerca sobre el Bages i el Moianès

La Biblioteca del Casino de Manresa ampliarà el seu fons local amb quinze nous treballs de recerca elaborats per estudiants de 2n de batxillerat de centres educatius del Bages i el Moianès. La incorporació d'aquests estudis vol contribuir a preservar i difondre el coneixement sobre la realitat social, cultural, històrica i científica de les comarques centrals.
L'acte de lliurament dels treballs s'ha celebrat aquest dimecres a la sala d'actes del Casino amb la participació del regidor d'Acció Climàtica i Educació de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet; la subdirectora de la Biblioteca del Casino, Maria Brioso, i el representant del Centre de Recursos Pedagògics del Bages, Domènec Haro, a més de l'alumnat i el professorat participants.
Els treballs incorporats han estat seleccionats pel Centre de Recursos Pedagògics d'entre els projectes presentats, atenent criteris de qualitat i prioritzant aquells vinculats a temàtiques locals i comarcals.
Investigacions sobre història, cultura, llengua i territori
Els quinze estudis aborden àmbits molt diversos relacionats amb el territori. Entre les temàtiques tractades hi ha la poesia, la cultura popular catalana, la memòria històrica, la situació de la llengua catalana, el desenvolupament rural, l'urbanisme, la sostenibilitat, la mobilitat o diferents qüestions científiques i socials.
Els autors provenen de centres educatius de Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Sallent, fet que permet oferir una mirada àmplia sobre les realitats de les dues comarques.
Entre els treballs incorporats hi ha estudis dedicats a figures com l'escriptor Jordi Cussà, investigacions sobre la repressió durant la Guerra Civil, l'anàlisi de l'ús del català a Sant Vicenç de Castellet, la cultura del foc a Catalunya, l'impacte de l'ecomobilitat al Bages o el futur de les zones rurals de la comarca.
També formen part de la nova incorporació projectes vinculats a la ciutat de Manresa, com ara una proposta d'ampliació de l'skatepark, un estudi sobre els Salons de Tardor, la reforma d'espais públics o una investigació sobre les concentracions de gas radó a l'Escola Joviat.
Un recurs per preservar la recerca local
Amb la incorporació al fons local, els treballs passen a estar disponibles com a material de consulta i documentació per a estudiants, investigadors i ciutadania interessada en el coneixement del territori.
La Biblioteca del Casino lliura a cada alumne un certificat acreditatiu que reconeix la incorporació del seu treball a aquest fons especialitzat, convertint-lo en part del patrimoni documental local.
Amb aquesta iniciativa, l'equipament reforça la seva tasca de conservació i difusió del coneixement generat als centres educatius del Bages i el Moianès, alhora que posa en valor l'esforç investigador de l'alumnat i del professorat que els acompanya durant el procés d'elaboració dels treballs de recerca.