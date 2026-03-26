La ciutadania escull el nom de quatre parcs de Pineda de Bages

Els veïns han decidit el nom de quatre parcs de Pineda de Bages a través d'un procés de participació ciutadana impulsat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que ha permès escollir les denominacions definitives dels nous espais públics.
Quatre noms escollits per votació
Les votacions, que es van tancar aquest dilluns, han determinat que els parcs passin a anomenar-se Parc de la Font, Parc dels Ametllers, Parc del Ferrocarril i Parc del Primer d'Octubre. En total, una vuitantena de persones han participat en aquest procés, en què es podia triar entre quatre propostes per a cada espai.
Les opcions havien estat prèviament consensuades amb l'Associació de Veïns de Pineda de Bages i treballades en el marc de la Comissió municipal de Nomenclatura.
Espais amb identitat pròpia
Cada parc rep un nom vinculat a les seves característiques o ubicació. El Parc de la Font correspon a l'espai situat al costat del carrer del Poal, on hi ha instal·lada una font de colors. El Parc dels Ametllers es troba sota el carrer de l'Alzina i destaca per la presència d'aquests arbres i una zona de jocs infantils amb tirolina.
El Parc del Ferrocarril s'ubica a Pineda IV, a tocar de la via del tren, mentre que el Parc del Primer d'Octubre està situat a la zona d'equipaments, prop de la plaça del mateix nom.
Participació oberta a la ciutadania
La votació s'ha pogut realitzar tant en línia com presencialment en diferents punts habilitats, fet que ha facilitat la implicació del conjunt de la ciutadania.