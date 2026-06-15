Torroella de Baix enceta deu dies de Festa Major amb música, tradició i activitats familiars

El barri de Torroella de Baix de Sant Fruitós de Bages viurà del 19 al 28 de juny una nova edició de la Festa Major amb una desena de dies plens d'activitats. La programació combina música, tradició, gastronomia i propostes familiars amb l'objectiu d'oferir opcions de lleure per a totes les edats.
Deu dies de celebració al barri
Torroella de Baix donarà el tret de sortida a la seva Festa Major el proper 19 de juny amb un programa que s'allargarà fins al dia 28 i que omplirà el barri d'activitats festives, culturals i populars. La proposta, organitzada per l'associació veïnal amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, aposta per una oferta variada que combina actes tradicionals amb música, gastronomia i activitats familiars.
La festa començarà el divendres 19 de juny amb el pregó de Festa Major, previst per a les 7 de la tarda. La jornada inaugural continuarà amb una sessió de zumba, una frankfurada popular i una nit jove amenitzada per DJ Ferry.
Concursos, música i cultura popular
L'endemà, dissabte 20 de juny, les activitats arrencaran amb els tradicionals concursos de botifarra i dominó. A la tarda hi haurà un bingo musical i, al vespre, una festa de salsa i batxata que es completarà amb una degustació de mojitos.
El diumenge 21 de juny estarà especialment dedicat a la cultura popular. El matí començarà amb una ballada i rua dels Gegants de Sant Fruitós, seguida d'un programa especial en directe de Ràdio Sant Fruitós i un vermut popular. Ja a la tarda, el Coro Rociero oferirà una actuació per als assistents.
La celebració continuarà el dimarts 23 de juny amb la tradicional revetlla de Sant Joan. El programa inclourà una nit de pinxos i un ball de revetlla amb DJ Ferry per allargar la festa fins a la matinada.
Sant Joan i activitats per a tota la família
La diada de Sant Joan, el 24 de juny, estarà centrada en les activitats familiars. Durant el matí s'organitzaran jocs de cucanya i, a la tarda, una festa de l'escuma pensada especialment per als més petits. La jornada es completarà amb un concurs de truites i una nova sessió de bingo.
El segon cap de setmana festiu arrencarà el divendres 26 de juny amb una actuació de versions a càrrec de Vovo Music. La nit continuarà amb una festa dedicada als grans èxits musicals de les dècades dels setanta, vuitanta i noranta, conduïda per DJ Eloi.
Ball de Festa Major i cloenda popular
El dissabte 27 de juny estarà especialment dedicat al públic familiar. Durant el matí hi haurà jocs infantils i inflables, mentre que a la tarda s'ha programat un vespreig amb música country i ranxeres, així com un toro mecànic.
La jornada culminarà amb el tradicional ball de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Atrium, que inclourà també el popular ball del fanalet, una de les activitats més emblemàtiques de la celebració.
La Festa Major de Torroella de Baix es tancarà el diumenge 28 de juny amb una xocolatada popular, diverses activitats festives i un sopar popular de cloenda que posarà punt final a deu dies de convivència, música i celebració al barri.