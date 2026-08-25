La Cobla Sabadell protagonitzarà la ballada de sardanes de la Festa Major de Manresa

La plana de l'Om acollirà aquest dimecres, 26 d'agost, la ballada de sardanes de la Festa Major de Manresa. La sessió començarà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de la Cobla Sabadell, que oferirà un repertori de nou sardanes. L'activitat és gratuïta i està organitzada per .manresa i l'Ajuntament de Manresa.
Un repertori de nou sardanes
La Cobla Sabadell interpretarà obres de compositors de diferents èpoques, amb peces com Collserola, d'Agustí Borgunyó; Dones d'aigua, de Jordi Molina; El misteri de la dansa perduda, d'Anna Abad; El rei de casa, de Jordi Paulí; Aigua Xelida, de Ricard Viladesau; Voliaines, de Vicenç Bou; Cosins d'Olesa, de Max Havart; Petita ofrena, de Francesc Mas Ros, i La sardana de les bruixes, d'Enric Sans.
La proposta s'integra en la programació de la Festa Major de Manresa, que aquest dimecres concentra diversos actes culturals i festius a diferents espais de la ciutat. La ballada de sardanes serà, en aquest cas, una de les activitats de la tarda a la plana de l'Om.
La sessió permetrà així mantenir un dels espais habituals de la cultura popular dins la programació festiva manresana i oferirà als assistents la possibilitat de participar en una activitat oberta a tots els públics.