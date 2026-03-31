La Cova de Mura reobre les visites guiades després de la hivernació dels ratpenats

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha reprès les visites guiades a la Cova de Mura un cop finalitzada la temporada d'hivernació dels ratpenats. L'activitat es farà els caps de setmana i festius fins al 30 de novembre.
Reobertura d'un espai natural singular
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha recuperat les visites guiades a la Cova de Mura, una de les cavitats subterrànies més destacades de l'espai natural. L'activitat s'allargarà del 3 d'abril fins al 30 de novembre i es durà a terme tots els caps de setmana i dies festius.
L'accés a la cova és regulat per preservar-ne el valor ambiental, especialment per la presència de fauna cavernícola i de colònies de ratpenats durant l'hivern, fet que obliga a restringir-hi l'entrada fora de les visites guiades.
Un recorregut per la geologia i el paisatge
Amb una longitud de 160 metres, la Cova de Mura destaca per la seva riquesa geològica, amb formacions com estalactites, estalagmites i cristal·litzacions d'aragonita conegudes com a flos ferri, de gran interès científic.
Les visites comencen a 3/4 d'11 del matí des del Centre d'Informació de Mura i inclouen una caminada d'aproximadament una hora fins a la cova. Durant el trajecte, s'ofereixen explicacions sobre el paisatge, la geologia i la història del municipi. La visita a l'interior de la cavitat té una durada aproximada de 20 minuts.
Reserva prèvia i promoció inicial
Per participar en l'activitat és necessari fer reserva prèvia, ja sigui per telèfon al 607 440 648 o correu electrònic. El preu general és de 6 euros per als adults i de 4 euros per als infants d'entre 6 i 12 anys i per a majors de 65 anys.
Amb motiu dels 20 anys de la primera visita guiada a la cova, però, durant un període inicial l'entrada serà gratuïta per als visitants.