La Rosaleda de Sant Fruitós obre el calendari de festes de barri amb deu dies d'activitats

El barri de la Rosaleda de Sant Fruitós de Bages donarà el tret de sortida a la temporada de festes de barri amb una Festa Major que s'allargarà del 19 al 29 de juny. La programació inclou activitats esportives, música, àpats populars, propostes familiars i actes tradicionals.
L'Associació de Veïns de la Rosaleda, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha preparat una desena de dies d'activitats adreçades a totes les edats amb l'objectiu de fomentar la convivència i la participació veïnal.
Música, esport i activitats familiars
La Festa Major començarà el divendres 19 de juny amb un sopar de carmanyola i una sessió de karaoke oberta a tots els assistents. L'endemà, dissabte, la jornada arrencarà amb una competició de bàsquet 3x3 i continuarà amb actuacions dels infants del gimnàs V2O, una programació especial de Ràdio Sant Fruitós i una sessió de música enllaunada.
El diumenge 21 de juny, el barri acollirà una tarda d'activitats familiars amb inflables, animació i un mercat de segona mà.
Revetlla de Sant Joan i segon cap de setmana festiu
La revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, inclourà un sopar popular, un castell de focs artificials i una sessió musical amb Delay DJ. L'endemà, diada de Sant Joan, la celebració continuarà amb una Holi Party a partir de les 6 de la tarda.
La segona part de la Festa Major començarà el divendres 26 de juny amb un nou sopar de carmanyola i karaoke. El dissabte 27 de juny se celebrarà un partit de futbol al matí i, a la tarda, actuacions d'entitats locals com l'Esbart Som Riu d'Or, el club de patinatge CEFAR i els Geganters i Grallers. La jornada finalitzarà amb un sopar de germanor i una discoteca mòbil.
Cloenda amb vermut i festa infantil
La Festa Major de la Rosaleda es tancarà el diumenge 29 de juny amb un vermut popular per a socis i veïns. A la tarda, els més petits podran gaudir d'inflables, una festa de l'escuma i un berenar infantil que posarà punt final a les celebracions.