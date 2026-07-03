CCOO i Professors de Secundària veten l'Assemblea Educativa del Bages com a interlocutora

L'Assemblea Educativa del Bages denuncia que CCOO i Professors de Secundària han impedit que pogués presentar la seva demanda per ser reconeguda com a interlocutora en les negociacions sobre el futur de l'educació pública. Tot i el veto, els Serveis Territorials d'Educació asseguren que estudiaran la petició i mantindran una reunió específica amb el col·lectiu.
Denuncien un veto en la representació del professorat
L'Assemblea Educativa del Bages, integrada per representants de la majoria de centres educatius de la comarca, ha denunciat que els sindicats CCOO i Professors de Secundària han vetat la seva participació com a interlocutora en una reunió amb els Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central.
Segons explica el col·lectiu en un comunicat, aquest veto s'ha traduït en la prohibició que el seu representant llegís una carta adreçada als Serveis Territorials, tot i que, asseguren, la directora dels serveis n'havia autoritzat la intervenció.
L'objectiu de la carta era reclamar que l'Assemblea sigui reconeguda com a interlocutora directa en les negociacions sobre el futur de l'educació pública, ampliant els espais de diàleg més enllà de les organitzacions sindicals per incorporar-hi també les assemblees de centre i el professorat mobilitzat.
Alerten d'una situació d'emergència a l'educació pública
En el document, l'Assemblea sosté que l'educació pública catalana viu una situació d'emergència a causa de mancances estructurals acumulades durant anys en plantilles, recursos, ràtios, infraestructures i condicions laborals.
També denuncia que, durant les darreres setmanes, nombrosos centres de la Catalunya Central han registrat temperatures superiors als 35 graus a les aules, una situació que atribueix a la manca de planificació i de mesures preventives per garantir unes condicions adequades d'aprenentatge i de treball.
El col·lectiu considera que les respostes de l'Administració han estat "improvisades, parcials i reactives" i defensa que qualsevol negociació sobre el sistema educatiu ha d'incorporar la veu directa dels centres.
Tres sindicats donen suport a la petició
Segons l'Assemblea Educativa del Bages, la seva demanda compta amb el suport majoritari d'USTEC-STEs (IAC), CGT Ensenyament i La Intersindical, que també defensen que les assemblees de centre han de formar part dels espais de diàleg amb l'Administració.
Malgrat que la carta no s'ha pogut llegir durant la reunió, els Serveis Territorials ja en disposaven còpia prèviament i, segons el comunicat, van confirmar que la petició seria tractada igualment. A més, la directora dels Serveis Territorials hauria traslladat al representant de l'Assemblea la seva disposició a mantenir una reunió específica per conèixer els plantejaments del col·lectiu.