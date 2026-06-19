Sant Andreu Salut apropa als docents la realitat social i sanitària de Manresa

La Fundació Sant Andreu Salut ha organitzat la jornada Transformant la manera d'acompanyar: persones, xarxa i tecnologia, una trobada adreçada a docents de Manresa vinculats a la formació de certificats professionals i cicles formatius de l'àmbit de l'atenció a les persones. L'objectiu ha estat acostar-los al funcionament del sistema sanitari i social del territori i mostrar-los els recursos i les innovacions disponibles per millorar l'acompanyament de les persones.
Una mirada al sistema d'atenció de Manresa
La jornada ha permès als participants conèixer de primera mà els serveis, recursos i circuits d'atenció existents per a persones en situació de cronicitat, dependència, vulnerabilitat o discapacitat. També ha posat de manifest el paper cada vegada més rellevant de la tecnologia en la millora de la qualitat de les cures.
L'acte ha començat amb una presentació institucional a càrrec de la regidora delegada de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, i de la directora del Departament de Persones de la Fundació Sant Andreu Salut, Ester Crusellas.
Treball en xarxa i experiències innovadores
Al llarg de la trobada s'han celebrat diverses taules de treball. La primera, dedicada als pilars del sistema d'atenció a les persones, ha abordat els elements essencials de l'acompanyament a persones en situació de dependència i vulnerabilitat, amb la participació de professionals de Sant Andreu Salut i de l'Ajuntament de Manresa.
Una segona taula ha servit per compartir projectes i recursos transversals existents a la ciutat, destacant la importància de la coordinació entre administracions, entitats i serveis per oferir una atenció més adaptada a les necessitats de la població.
La tecnologia, aliada de les cures
La jornada també ha reservat un espai per a les experiències pràctiques de tecnologia aplicada a l'atenció a les persones. S'hi han presentat iniciatives com AiMA-EmpathicAI, Liberia Community i Saltó Robotics IoT, així com projectes impulsats per Sant Andreu Salut en centres per a persones grans i experiències desenvolupades per Ampans en l'àmbit de la discapacitat.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Sant Andreu Salut reforça el seu compromís amb la formació, la innovació i el treball en xarxa, tot afavorint el contacte entre el món educatiu i la realitat dels serveis socials i sanitaris del territori. La jornada ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, ProManresa, la Diputació de Barcelona i Territori Talent i Tecnologia, i amb la col·laboració d'Ampans i del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.