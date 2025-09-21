L'Esbart Som Riu d'Or portarà el Bages a l'Aplec Internacional d'Adifolk a Còrsega

L'Esbart Som Riu d'Or de Sant Fruitós de Bages formarà part de l'expedició catalana que representarà el país al 37è Aplec Internacional d'Adifolk, un dels festivals més prestigiosos de cultura popular d'Europa. L'esdeveniment, que se celebrarà del 26 al 28 de setembre a Bastia (Còrsega), reunirà 650 actuants d'una quarantena de grups catalans que mostraran la riquesa i la vitalitat de les tradicions davant el públic internacional.
Una cita internacional per a la cultura catalana
L'Aplec Internacional d'Adifolk és considerat el projecte estrella d'aquesta entitat, fundada el 1972 i reconeguda per la UNESCO a través del CIOFF. Des dels seus inicis a Amsterdam el 1988, l'esdeveniment ha evolucionat des d'una trobada centrada en la sardana fins a una gran mostra de folklore que inclou dansa, música, foc, gegants, jocs tradicionals i altres expressions de cultura popular. La cita d'aquest any és la primera vegada que es farà a Còrsega i la quarta a l'Estat francès. A més dels grups catalans, també hi actuaran formacions locals corses, reforçant l'esperit d'intercanvi cultural.
L'Esbart Som Riu d'Or, ambaixador del Bages
Per al Bages, la representació recaurà en l'Esbart Som Riu d'Or, entitat nascuda fa set anys a Sant Fruitós. L'esbart treballa per reivindicar el llenguatge artístic i emocional del territori, combinant música, dansa i teatre per transmetre les tradicions amb una mirada actual. Aquesta serà la seva tercera participació en l'Aplec Internacional, després dels èxits assolits a l'Alguer (Sardenya) i Villach (Àustria).
La presència a Bastia és una oportunitat per donar a conèixer el projecte artístic del Bages en un escenari europeu on la cultura popular catalana es mostra com una tradició viva i en constant evolució. L'esbart compartirà escenari amb bastoners, gegants, corals, agrupacions musicals i altres col·lectius, en un esdeveniment que promou la convivència entre pobles i la difusió de les arrels culturals catalanes.
Tradició i modernitat en diàleg
Segons destaca Adifolk, l'Aplec Internacional és una plataforma clau per mantenir viva la cultura popular i fomentar la seva adaptació als temps actuals. L'Esbart Som Riu d'Or hi portarà coreografies pròpies que combinen tradició i creativitat contemporània, contribuint a mostrar com les danses i les expressions folklòriques del país continuen evolucionant.
La participació bagenca reafirma el compromís de Sant Fruitós i de tota la comarca amb la preservació i la projecció internacional de la cultura catalana.