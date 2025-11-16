L'Exposició-Subhasta de l'Associació contra el Càncer de Manresa reuneix un centenar d'obres

L'Associació contra el Càncer a Manresa va inaugurar divendres la seva Exposició-Subhasta anual, que enguany ha assolit la xifra d'un centenar d'obres, un registre que no es veia des del 2008. La mostra, que compta amb la implicació de l'alumnat de 4t d'ESO del col·legi Ave Maria, es consolida com una de les cites artístiques més destacades i participades del calendari cultural manresà.
Una edició excepcionalment participada
L'organització ha hagut de treballar a fons per encabir les cent peces que integren el catàleg d'enguany. A la incorporació d'una vintena de nous artistes d'arreu del Principat s'hi suma la presència d'obres de firmes barcelonines de prestigi del segle passat, com Ramon Laporta o Carlos Bécquer, nebot del poeta Adolfo Bécquer. La mostra manté també el compromís de familiars d'artistes manresans ja desapareguts, que continuen cedint obra per fer-la accessible al públic, entre ells Joan Sallent, Josep Vila Closes, Joan Noet, Mercè Felip, Maria Circuns, Jaume Casacuberta, Àngel Gutiérrez o Joan Abancó.
L'aportació de l'Ave Maria, un valor afegit
Una de les novetats destacades és la implicació del col·legi Ave Maria. L'alumnat de 4t d'ESO ha elaborat la biografia dels cent artistes participants, consultable a través de codis QR incorporats a les cartel·les. A més, els joves han col·laborat directament en totes les tasques del muntatge: trasllat i mesura de peces, estudi de la distribució i penjat de les obres. Una experiència immersiva que, segons l'organització i els mateixos estudiants, ha estat especialment enriquidora i formativa.
Preparatius per a la subhasta
En les properes setmanes, els alumnes continuaran treballant en la preparació de la presentació de les obres per al dia de la subhasta, prevista per al divendres 28 de novembre a les 7 de la tarda, a l'Espai7 del Casino. L'exposició resta oberta fins aleshores, oferint una oportunitat única per descobrir la diversitat i la qualitat del paisatge artístic local i del seu entorn.