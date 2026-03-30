Manresa acull una jornada per reforçar el paper dels municipis en l'ús del català

Manresa ha estat escenari d'una jornada territorial del Departament de Política Lingüística per impulsar l'ús del català des dels municipis. La trobada ha reunit alcaldes i regidors del Bages i les Comarques Centrals amb el conseller F. Xavier Vila i ha servit per presentar noves eines per a la planificació local.
Manresa, punt de trobada del món local
El conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, ha encapçalat a Manresa una nova jornada territorial amb representants municipals del Bages i les Comarques Centrals. L'acte, celebrat a la capital del Bages, s'emmarca en una gira per totes les vegueries amb l'objectiu de reforçar el paper dels ajuntaments en la promoció del català.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha obert la trobada refermant el compromís de la ciutat amb la llengua i destacant la importància d'impulsar polítiques actives des de l'àmbit local. Per la seva banda, el conseller ha subratllat que els ajuntaments són "l'administració més propera a la ciutadania" i que tenen una gran capacitat d'incidència en l'ús social del català, especialment en àmbits com els equipaments municipals o els serveis públics.
Eines per impulsar el català des del territori
Durant la jornada s'han presentat dues eines clau per als municipis: la Guia per a l'elaboració de plans locals d'impuls al català i el document amb 40 propostes d'acció.
La directora del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Núria Brugarolas, ha explicat que la guia ofereix una metodologia pràctica per dissenyar polítiques lingüístiques adaptades a cada municipi, des de la diagnosi inicial fins a l'avaluació final.
A més, el recurs inclou models de criteris d'ús lingüístic, clàusules per a contractes i subvencions i eines per incorporar el català en àmbits com la cultura, l'esport, l'atenció ciutadana o la inclusió de persones nouvingudes.
El Bages, exemple d'acció sobre el terreny
La jornada també ha posat en valor iniciatives impulsades al territori, com la campanya Digue-ho en català del Consell Comarcal del Bages. Aquesta acció, desenvolupada amb el suport del CNL Montserrat, ha visitat 118 establiments de la comarca per fomentar l'ús del català en el comerç.
Com a resultat, 53 negocis s'han adherit al programa Comerços aprenents del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ofereix formació lingüística in situ per millorar l'atenció al públic.
Bones dades, però amb reptes de futur
Segons les dades de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població de 2023, les Comarques Centrals presenten indicadors favorables per al català, amb un 59,6% de la població que el té com a llengua habitual, per sobre de la mitjana catalana.
Tot i això, la incorporació de noves migracions planteja reptes en la integració lingüística, fet que obliga a reforçar les polítiques d'accés al català en àmbits com la formació, els serveis socials i el món laboral.
Crida a l'acció dels ajuntaments
El conseller Vila ha tancat la jornada amb una crida als ajuntaments del Bages i de tot el país perquè assumeixin un paper actiu en la promoció del català. Segons ha remarcat, el futur de la llengua es juga en la vida quotidiana i els municipis en són una peça clau, amb el suport del Departament i del Consorci per a la Normalització Lingüística per impulsar iniciatives arreu del territori.