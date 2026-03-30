Una xerrada al Casino posarà el focus en la crisi de Renfe i el servei a Manresa

El Centre Cultural El Casino de Manresa acollirà el dimarts 7 d'abril una xerrada sobre la crisi de Renfe coincidint amb la presentació del Tema del mes de la revista El Pou de la gallina del mes d'abril. L'acte reunirà representants institucionals i podria esdevenir el punt de partida d'una acció reivindicativa.
Una presentació amb mirada crítica al servei ferroviari
El dimarts 7 d'abril, a 2/4 de 8 del vespre, el Centre Cultural El Casino de Manresa acollirà la presentació del Tema del mes de la revista El Pou de la gallina, dedicat a la situació actual de Renfe a Catalunya.
L'acte comptarà amb la participació dels responsables de la publicació i del reportatge, i reunirà també representants institucionals i experts per analitzar una problemàtica que afecta directament la mobilitat del territori.
Presència institucional i debat obert
Entre els assistents hi haurà els alcaldes dels municipis més afectats pel servei ferroviari, com Marc Aloy, de Manresa, i Daniel Mauriz, de Sant Vicenç, així com Miquel Rovira, director de l'àrea de Sostenibilitat d'Eurecat Centre Tecnològic.
La trobada vol posar sobre la taula el deteriorament del servei de Renfe, una situació que s'està cronificant i assolint dimensions preocupants per als usuaris habituals.
Possible punt de partida d'una mobilització
Més enllà de la presentació del número d'abril de la revista, la xerrada podria esdevenir un espai per canalitzar el malestar creixent entre els usuaris i començar a articular propostes de millora.
En aquest sentit, alguns dels participants entrevistats plantegen la creació d'un grup de pressió que permeti coordinar reivindicacions i accions, amb la possibilitat d'establir vincles amb l'Associació de Promoció del Transport Públic.