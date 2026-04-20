Manresa inicia les obres de l'Espai Quico Mestres a l'entorn de la Torre de Santa Caterina

L'Ajuntament de Manresa començarà aquesta setmana les obres d'urbanització de l'Espai Quico Mestres, una actuació que vol dignificar l'entorn immediat de la Torre de Santa Caterina i retre homenatge a l'arquitecte i urbanista manresà Quico Mestres Angla. El projecte permetrà transformar aquest espai en un àmbit de valor paisatgístic, pedagògic i memorial.
Un projecte llargament treballat
La iniciativa es va anunciar el juny de 2022 arran d'un conveni entre la comissió promotora Quico Mestres Angla, l'estudi Batlle i Roig Arquitectura i el consistori. L'estudi d'arquitectura ha redactat el projecte de manera desinteressada, mentre que el finançament prové de fons municipals i de recursos europeus Next Generation dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Pel que fa a la tramitació, la primera licitació de les obres va quedar deserta, fet que va obligar a revisar i actualitzar els preus. Finalment, en una segona convocatòria, els treballs s'han adjudicat per un import de 243.063,36 euros, IVA inclòs. Aquesta revisió també ha servit per adaptar el projecte amb l'objectiu de preservar les restes arqueològiques de l'antic fossat documentades a la zona.
Un espai pensat com a mirador i aula oberta
El disseny de l'Espai Quico Mestres s'ha concebut per revaloritzar la Torre de Santa Caterina respectant el seu entorn natural i el seu caràcter de Bé Cultural d'Interès Nacional. L'actuació, amb un termini d'execució previst de quatre mesos, ordenarà l'àmbit a través d'un itinerari tancat que resseguirà el traçat del fossat original.
Els accessos es milloraran i s'hi incorporaran travesses de pedra de Manresa, procedents de pedreres de Rocafort, que marcaran el recorregut. A més, l'espai es convertirà en un mirador sobre la ciutat, amb bancs de pedra i una grada per gaudir de les vistes del vessant sud.
El projecte també incorpora un component pedagògic destacat. L'entorn funcionarà com una aula oberta amb plafons informatius integrats en baranes d'acer corten, que ajudaran a interpretar el paisatge urbà i a comprendre l'evolució del territori.
Un homenatge integrat al paisatge
L'actuació inclourà un memorial dedicat a Quico Mestres, materialitzat en una placa commemorativa d'acer corten integrada en un dels bancs de pedra. Aquest element estarà alineat visualment amb el carrer del Born, lloc de naixement de l'arquitecte, reforçant el simbolisme de l'espai.
Suspensió temporal de les visites a la torre
En paral·lel a aquest projecte exterior, recentment s'ha habilitat un mirador a l'interior de la Torre de Santa Caterina, obert al públic els caps de setmana. Amb l'inici de les obres, però, aquestes visites quedaran temporalment suspeses per garantir la seguretat.
Un cop finalitzats els treballs, la ciutadania podrà gaudir d'un conjunt patrimonial complet, que combinarà la torre restaurada amb un entorn renovat i divulgatiu.
La petjada de Quico Mestres a la ciutat
Quico Mestres Angla (Manresa, 1948-2013) va ser una figura clau en la configuració de la ciutat contemporània. Va ser l'autor del primer Pla General d'Ordenació Urbana de la democràcia a Manresa, elaborat entre 1975 i 1981, i va participar en diversos projectes urbanístics a la comarca.
Als anys noranta va treballar a l'Ajuntament de Sabadell, on va dirigir el planejament urbanístic que va donar lloc a espais com l'Eix Macià o el Parc Catalunya. Posteriorment, va tornar a Manresa, on va tenir un paper destacat en el desenvolupament del Pla General de 1997 i en projectes com la plaça Sant Domènec, la revitalització del Centre Històric, la façana sud o el mateix teatre Kursaal.