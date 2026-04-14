Platea Jove porta «L'assassinat del professor de matemàtiques» al Conservatori

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest divendres una nova sessió del Cicle Platea Jove amb l'obra L'assassinat del professor de matemàtiques, una proposta escènica basada en textos de Jordi Sierra i Fabra. L'espectacle combina intriga i humor per reflexionar sobre l'adolescència i l'aprenentatge.
Una adaptació teatral de referents juvenils
La funció, que es podrà veure aquest divendres 17 d'abril a les 8 del vespre, és una adaptació dirigida per Daniela De Vecchi a partir de tres de les novel·les més conegudes de l'escriptor Jordi Sierra i Fabra, un dels autors més destacats de la literatura juvenil.
La proposta trasllada a escena una història que barreja misteri i situacions límit per connectar amb el públic jove, mantenint l'esperit original de les obres literàries.
Intriga i exàmens amb conseqüències extremes
L'argument parteix d'una situació impactant: tres assassinats i quatre possibles culpables -Yori, Noa, Kilian i Diego- en una trama on les víctimes són professors.
Els protagonistes hauran d'afrontar el primer examen del curs amb una premissa inusual: del seu resultat depèn la vida dels docents. Aquesta situació els obligarà a col·laborar, compartir coneixements i superar diferències per sortir-se'n.
Adolescència i treball en equip
A través dels seus personatges, l'obra planteja una mirada sobre les dificultats de l'etapa adolescent, mostrant com joves aparentment molt diferents comparteixen inquietuds i reptes comuns.
La peça posa en valor la cooperació i el reconeixement de les habilitats individuals com a eines per afrontar situacions complexes.
Entrades i accés a la funció
Les entrades tenen un preu de 5 euros per a menors de 30 anys i de 12 euros per a la resta de públic. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, a través del web del Kursaal o el mateix dia de la funció una hora abans a la taquilla del Teatre Conservatori.