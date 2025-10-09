Rodrigo Rodríguez Comos dona dues obres al Museu de Manresa que enriqueixen el fons artístic

L'alcalde Marc Aloy i l'artista Rodrigo Rodríguez Comos han formalitzat la cessió gratuïta de dues obres que passaran a formar part del fons del Museu de Manresa. Es tracta d'un retrat pintat el 1976 i de dues pàgines manuscrites del còmic Tina, que permeten conèixer millor la trajectòria d'un dels dibuixants més destacats del país i veí de la ciutat des de fa gairebé seixanta anys.
Dues obres que enriqueixen el patrimoni cultural de Manresa
L'Ajuntament de Manresa i el Museu de Manresa han rebut dues noves peces artístiques de gran valor, cedides per l'artista Rodrigo Rodríguez Comos, reconegut pintor i dibuixant de còmic. La cessió, formalitzada en un acte amb la presència de l'alcalde Marc Aloy, inclou un retrat d'una senyora amb la Seu al fons, realitzat amb oli sobre tela l'any 1976, i dues pàgines originals del còmic Tina, datades de 1983.
Aquestes obres s'incorporaran a la col·lecció permanent del Museu de Manresa, que preveu exposar-les pròximament. Segons fonts municipals, la donació "enriqueix el patrimoni artístic local i reforça el vincle entre la ciutat i un dels seus creadors més rellevants".
Un llegat artístic de trajectòria internacional
Nascut a Llanes (Astúries) el 1935, Rodrigo Rodríguez Comos és una figura destacada de la il·lustració i del còmic a nivell estatal i internacional. Des de la dècada dels seixanta, ha publicat en nombroses revistes espanyoles i europees, i és especialment conegut per la seva col·laboració amb l'Editorial Bruguera de Barcelona, per a la qual va dibuixar episodis de la mítica sèrie El Capitán Trueno.
Comos resideix a Manresa des de 1967, on ha mantingut una estreta relació amb el món cultural i artístic. Al llarg dels anys ha participat en diverses exposicions individuals i col·lectives, i la seva obra combina el detall tècnic amb una gran sensibilitat narrativa, que connecta el llenguatge del còmic amb el de la pintura clàssica.
Reconeixement de la ciutat i compromís amb la conservació
Durant l'acte de cessió, l'alcalde Marc Aloy ha agraït la generositat de l'artista i ha destacat la seva aportació al panorama cultural manresà: "Aquest gest no només preserva el llegat d'un creador excepcional, sinó que també inspira les noves generacions a continuar explorant l'art i la creativitat".
El Museu de Manresa, per la seva banda, s'ha compromès a garantir la conservació i seguretat de les obres, així com a facilitar-ne l'estudi i la difusió pública. Les peces es mostraran amb informació contextual sobre la seva autoria i la importància de la donació dins del conjunt del fons artístic local.