Sant Joan de Vilatorrada acollirà un nou aplec de sardanes aquest dissabte

Sant Joan de Vilatorrada celebrarà aquest dissabte 11 d'abril una nova edició de l'Aplec de sardanes, una cita que tornarà a reunir amants de la dansa tradicional catalana a la plaça Major del municipi. L'activitat començarà a 2/4 de 5 de la tarda i, en cas de pluja, es traslladarà a l'espai de Cal Gallifa.
Dues cobles per a una tarda de cultura popular
L'aplec comptarà amb la participació de la Cobla Ciutat de Terrassa i la Cobla Jovenívola de Sabadell, dues formacions de referència dins el món sardanista que interpretaran un ampli repertori de peces clàssiques i contemporànies.
Entre les sardanes programades hi ha composicions com El cràter de Montsacopa, Abril 1975, Festeig o L'àvia centenària, així com altres peces conjuntes com L'Aplec de Sant Joan i La Flama de la sardana, que es ballaran amb la participació de tots els assistents.
Música, tradició i participació
A més de les interpretacions de cada cobla, la jornada inclourà sardanes conjuntes que fomentaran la participació col·lectiva. L'organització ha previst un donatiu de 8 euros per als socis i de 10 euros per als no socis, i la jornada inclourà també el sorteig d'un pernil entre els assistents.