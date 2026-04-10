10 de abril de 2026

Cultura i Mitjans

Sant Joan de Vilatorrada acollirà un nou aplec de sardanes aquest dissabte

La plaça Major serà l'escenari d'una tarda de música i dansa amb la participació de dues cobles destacades del panorama sardanista

  • La Cobla Ciutat de Terrassa serà una de les colles de l'Aplec de Sant Joan -

Publicat el 10 d’abril de 2026 a les 17:30
Actualitzat el 10 d’abril de 2026 a les 17:32

Sant Joan de Vilatorrada celebrarà aquest dissabte 11 d'abril una nova edició de l'Aplec de sardanes, una cita que tornarà a reunir amants de la dansa tradicional catalana a la plaça Major del municipi. L'activitat començarà a 2/4 de 5 de la tarda i, en cas de pluja, es traslladarà a l'espai de Cal Gallifa.

Dues cobles per a una tarda de cultura popular

L'aplec comptarà amb la participació de la Cobla Ciutat de Terrassa i la Cobla Jovenívola de Sabadell, dues formacions de referència dins el món sardanista que interpretaran un ampli repertori de peces clàssiques i contemporànies.

Entre les sardanes programades hi ha composicions com El cràter de Montsacopa, Abril 1975, Festeig o L'àvia centenària, així com altres peces conjuntes com L'Aplec de Sant Joan i La Flama de la sardana, que es ballaran amb la participació de tots els assistents.

Música, tradició i participació

A més de les interpretacions de cada cobla, la jornada inclourà sardanes conjuntes que fomentaran la participació col·lectiva. L'organització ha previst un donatiu de 8 euros per als socis i de 10 euros per als no socis, i la jornada inclourà també el sorteig d'un pernil entre els assistents.

