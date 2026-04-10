«12 sense pietat» arriba a Fals amb una intensa reflexió sobre la justícia

El Casal de Fals acollirà aquest diumenge 12 d'abril, a les 6 de la tarda, la representació teatral de cloenda de 12 sense pietat, una adaptació de la coneguda obra 12 Angry Men, amb entrada gratuïta i aforament limitat. L'activitat, que requereix reserva prèvia, posarà en escena una de les peces més emblemàtiques del teatre contemporani, centrada en la deliberació d'un jurat que ha de decidir el futur d'un jove acusat d'assassinat. L'obra estarà interpretada per l'ACR Fals.
Una obra clàssica sobre la responsabilitat col·lectiva
L'obra, popularitzada internacionalment pel film dirigit per Sidney Lumet, és considerada una reflexió profunda sobre la justícia, els prejudicis i el valor del dubte raonable. La trama es desenvolupa gairebé íntegrament en una única sala, on dotze membres d'un jurat debaten intensament fins posar en qüestió les seves pròpies conviccions i actituds davant la responsabilitat de prendre una decisió transcendental.
Teatre de proximitat amb gran càrrega dramàtica
Aquesta proposta escènica, habitual en circuits de teatre amateur i de proximitat, destaca per la seva força interpretativa i la intensitat dramàtica, ja que el pes recau principalment en el diàleg i la construcció dels personatges. En aquest sentit, la representació a Fals s'emmarca en la voluntat de portar al territori obres de gran valor cultural i reflexiu, acostant al públic peces que conviden al debat i a la reflexió social.
Accés gratuït amb reserva prèvia
L'organització ha previst un accés gratuït, tot i que amb limitació d'aforament, fet pel qual cal fer reserva prèvia per telèfon al 608525737 o al 652028931.