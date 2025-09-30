Som Riu d'Or porta la cultura popular de Sant Fruitós a Còrsega

Aquest cap de setmana, l'Esbart Santfruitosenc Som Riu d'Or ha representat la cultura popular de Sant Fruitós de Bages al 37è Festival Aplec Internacional Adifolk, celebrat a Bastia (Còrsega). L'esdeveniment ha reunit 31 grups i 650 participants entre músics, dansaires i representants de la cultura tradicional, convertint la ciutat corsa en un gran aparador del folklore català.
Intercanvi institucional
La delegació santfruitosenca va estar acompanyada per l'alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor d'Ensenyament i Serveis Públics, David Serrano. En l'acte institucional, Batanés va lliurar a l'alcalde de Bastia, Pierre Savelli, un exemplar del llibre Sant Benet de Bages, arquitectura, art i patrimoni i una talla de fusta amb l'escut i el nom del municipi, com a símbol d'intercanvi cultural. A la trobada també hi van participar el president de Còrsega, Gilles Simeoni, i el president d'Adifolk, Ivan Besora.
Una presència destacada
Som Riu d'Or va tenir un paper rellevant dins el festival. El jove Bernat Torreblanca va participar divendres en l'acte de benvinguda, amb la hissada de la senyera catalana a càrrec del Capgròs Folk. Dissabte, l'esbart va desfilar a la cercavila pels carrers de Bastia, compartint dansa i música amb centenars d'assistents. El punt culminant va arribar diumenge, quan la formació santfruitosenca va actuar a l'escenari principal, oferint una mostra del folklore de Sant Fruitós davant d'un públic internacional.