Sor Lucía Caram protagonitza un documental sobre Ucraïna que estrena Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrenarà el pròxim 23 d'octubre Ucrania, resistència y esperanza, un documental que té com a protagonista la monja manresana Sor Lucía Caram. La pel·lícula retrata la brutalitat de la guerra a Ucraïna, però també el coratge i la solidaritat de les persones que treballen per ajudar els altres. Inclou trobades de Caram amb el president Volodímir Zelenski i el papa Francesc, així com el testimoni de la ministra de Defensa Margarita Robles.
Des de Manresa fins al cor d'Ucraïna
El film comença al Convent de Santa Clara de Manresa, on Sor Lucía Caram lidera projectes solidaris, i es trasllada a Ucraïna per donar veu a històries que sovint queden fora del focus mediàtic. La producció mostra el dia a dia del poble ucraïnès sota els bombardejos, la vida subterrània dels infants, el dolor de les famílies refugiades i la valentia dels qui lluiten sense armes.
Una tasca humanitària exemplar
Des de l'inici de la invasió russa, Caram ha aconseguit mobilitzar 158 ambulàncies, tres hospitals de campanya i tones de medicaments i generadors per assistir les víctimes del conflicte. A més, ha ofert refugi i tractament mèdic a un centenar de ferits i a nombroses famílies desplaçades, reforçant el seu compromís amb les causes socials i humanitàries.
Testimonis de primera línia
El documental inclou el testimoni de Margarita Robles, ministra de Defensa del govern espanyol, i mostra les trobades de Sor Lucía Caram amb Volodímir Zelenski i el papa Francesc, en una crida a la solidaritat internacional. Ucrania, resistència y esperanza vol, segons els seus creadors, "retratar la brutalitat de les guerres modernes però, sobretot, transmetre un missatge d'esperança".
L'estrena del 23 d'octubre a Movistar Plus+ es preveu com un moment destacat per visibilitzar la tasca de Caram i recordar que, fins i tot en els escenaris més durs, la solidaritat i l'esperança continuen sent possibles.