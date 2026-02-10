Aqua Resmat inaugura una nova seu a Sallent amb una inversió de 7 milions d'euros

L'empresa Aqua Resmat, especialitzada en depuració i reciclatge d'aigües, ha inaugurat aquest dimarts la seva nova seu principal a Sallent. Les noves instal·lacions, situades al polígon industrial Plans de la Sala, han suposat una inversió de 7 milions d'euros i concentren activitat productiva, serveis tècnics i espais corporatius. L'acte ha comptat amb la presència del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, així com d'autoritats locals i representants del sector empresarial.
Una nova seu al Bages
La nova seu d'Aqua Resmat ocupa una parcel·la de 13.000 metres quadrats, dels quals uns 6.000 corresponen a superfície construïda. L'espai integra diferents àrees de l'activitat de l'empresa, com les fàbriques de polièster i polietilè, serveis d'enginyeria, magatzems, oficines, un showroom i aules destinades a la formació tècnica.
Aquestes instal·lacions passen a ser la seu principal de la companyia a Catalunya i se sumen a les que el grup ja té a Montornès del Vallès i a Valdemoro (Madrid). Amb aquesta obertura, Aqua Resmat centralitza part de la seva activitat industrial al Bages, en un polígon desenvolupat per l'Institut Català del Sòl (Incasòl).
Aqua Resmat forma part del Grup MTA i treballa en projectes vinculats a la depuració d'aigües residuals i hidrocarburades, el reciclatge d'aigües grises i l'aprofitament d'aigües pluvials, tant per a usos industrials com municipals.
Presència institucional a la inauguració
L'acte inaugural ha comptat amb la presència del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, que ha destacat el volum de la inversió i el pes industrial del projecte. Durant la seva intervenció, Sàmper ha situat la nova seu dins de l'estratègia de desenvolupament de sòl industrial a Catalunya i ha assenyalat que aquest tipus d'instal·lacions responen a la voluntat de consolidar activitat econòmica en polígons planificats.
També hi ha participat l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, que ha remarcat la importància que una empresa d'aquestes característiques estableixi la seva seu al municipi. Ribalta ha posat l'accent en l'impacte que pot tenir el projecte en termes d'activitat econòmica i ocupació qualificada, així com en el paper del sòl industrial del municipi dins la comarca del Bages.
A l'acte també hi han assistit el CEO del Grup MTA, Sergi Martí, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, a més de representants institucionals, empresarials, clients, col·laboradors i treballadors del grup.
Activitat industrial i organització de l'espai
Les noves instal·lacions de Sallent permeten agrupar en un mateix recinte processos productius, serveis tècnics i espais administratius que fins ara estaven repartits. Segons ha explicat la direcció del grup, aquesta concentració facilita la coordinació interna i la gestió de projectes, especialment en un context de creixement de l'activitat relacionada amb la reutilització de l'aigua.
L'espai inclou també zones destinades a la formació, pensades per a personal propi i col·laboradors, així com un showroom on es presenten solucions i equips desenvolupats per l'empresa. La seu està concebuda com un centre operatiu i tècnic, més que no pas com un espai purament corporatiu.
El Grup MTA i la trajectòria empresarial
La inauguració de la nova seu d'Aqua Resmat coincideix amb el 65è aniversari de Stenco, l'empresa fundadora del Grup MTA. El grup és un projecte empresarial d'origen familiar que es troba actualment en la seva tercera generació i que ha anat diversificant la seva activitat dins del cicle integral de l'aigua.
Actualment, el Grup MTA compta amb més de 200 professionals i una cartera de més de 20.000 clients. La seva activitat s'estén per Catalunya, la resta de l'Estat, Andorra i Portugal, i també participa en projectes internacionals vinculats a la gestió de l'aigua.
Durant l'acte, Sergi Martí ha situat la nova seu com un pas més dins de l'evolució del grup, mentre que el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha emmarcat el projecte dins del teixit de petites i mitjanes empreses industrials que han crescut de manera sostinguda al llarg dels anys.
Una inauguració en clau territorial
Més enllà de l'acte institucional, la posada en marxa de la nova seu d'Aqua Resmat a Sallent se situa en un moment en què la gestió de l'aigua i la reutilització de recursos hídrics són qüestions cada vegada més presents en el debat públic i industrial, especialment després dels episodis de sequera dels darrers anys.