BonÀrea trasllada la botiga del Pont de Vilomara a un local més ampli

El grup agroalimentari BonÀrea Agrupa ha reubicat la seva botiga del Pont de Vilomara a un nou local al carrer Mestre Saura, amb l'objectiu d'oferir un espai més ampli, modern i adaptat a les necessitats actuals de la clientela.
Un salt qualitatiu en espai i oferta
Després de 16 anys al carrer Santa Maria, l'establiment es trasllada a només 200 metres de l'emplaçament anterior, però amb unes prestacions molt superiors. La nova botiga compta amb una superfície de venda de 227 metres quadrats, gairebé el doble que l'anterior, i amplia l'oferta fins a unes 2.400 referències de productes.
Aquesta millora permet una distribució més còmoda, una millor visibilitat dels productes i una experiència de compra més àgil en un entorn renovat i funcional.
Apostar pel territori i la proximitat
Amb aquesta reobertura, BonÀrea reforça la seva estratègia de presència territorial, amb l'objectiu d'arribar tant a grans ciutats com a municipis petits. L'empresa manté així el seu model d'integració vertical, que elimina intermediaris i garanteix productes de proximitat amb preus homogenis.
La botiga del Pont de Vilomara és l'única del grup al municipi, que compta amb uns 4.000 habitants, i forma part de la xarxa de 18 establiments al Bages i de prop de 300 a la província de Barcelona.
Millores en el servei i l'horari
La responsable d'Expansió i Obres de botigues de BonÀrea, Merche Orellana, ha destacat que el trasllat representa "un salt qualitatiu molt important per als veïns", ja que permet oferir un espai més còmode sense perdre l'essència de botiga de proximitat.
A més, el nou establiment amplia l'horari comercial i obrirà de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre, mentre que els diumenges i festius mantindrà l'obertura al matí, de 9 del matí a 2 del migdia.