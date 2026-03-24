25 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Economia

La UBIC impulsa activitats al carrer i una campanya de Setmana Santa

El nou cicle familiar i el sorteig de mones volen dinamitzar la ciutat i reforçar el comerç de proximitat

  Imatge d'arxiu d'una mona de Pasqua

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de març de 2026 a les 23:07

La UBIC Manresa ha posat en marxa aquest mes de març dues noves iniciatives amb l'objectiu de dinamitzar la vida urbana i enfortir el vincle entre la ciutadania i el comerç local. Es tracta d'un cicle d'activitats familiars a l'aire lliure i de la campanya de Setmana Santa Les padrines i padrins del comerç, que combina promoció comercial i tradició.

Activitats per omplir places i barris

El cicle d'activitats al carrer arrencarà aquest divendres 27 de març amb una primera jornada a la plaça Neus Català, entre 2/4 de 6 de la tarda i 2/4 de 10 del vespre. L'espai acollirà jocs gegants adreçats a infants i famílies, amb la voluntat de convertir els carrers en punts de trobada i convivència.

La proposta tindrà continuïtat els propers mesos amb noves sessions itinerants en diferents punts de la ciutat. El 17 d'abril es traslladarà a la plaça de les Oques i el 26 de juny a la plaça Clavé, consolidant així un calendari d'activitats que busca arribar a diversos barris.

Aquesta iniciativa, dinamitzada pel CAE Manresa, pretén fomentar la participació ciutadana i alhora donar visibilitat al teixit comercial de proximitat, creant espais on sortir, jugar i redescobrir l'entorn urbà.

Una campanya per premiar la fidelitat

Paral·lelament, coincidint amb la Setmana Santa, la UBIC impulsa la campanya Les padrines i padrins del comerç, que té com a objectiu incentivar les compres als establiments associats i premiar la fidelitat de la clientela.

Entre el 25 i el 31 de març, les persones que comprin en comerços adherits podran participar en el sorteig de cinc mones de Pasqua artesanes. Per fer-ho, caldrà escanejar el codi QR disponible als establiments o a les xarxes socials de l'entitat, omplir una butlleta digital i adjuntar una imatge del tiquet de compra.

El sorteig es farà l'1 d'abril i premiarà cinc participants amb productes elaborats per pastisseries locals.

Producte artesanal i comerç local

Les mones que se sortejaran han estat elaborades per cinc establiments de referència de la ciutat: Pastisseria Cal Cucurella, Forn de Cabrianes, Fleca Vidal, Forn Tito i Pastisseria El Cigne.

Amb aquesta acció, la UBIC no només vol incentivar les compres, sinó també posar en valor la qualitat i la tradició del sector pastisser local, especialment en una època de l'any marcada per la cultura gastronòmica.

Dinamització i proximitat

Ambdues iniciatives responen a una mateixa estratègia: reforçar el paper del comerç de proximitat com a element clau en la vida social i econòmica de la ciutat. Tant el cicle d'activitats com la campanya promocional busquen generar experiències positives i consolidar el vincle entre comerç i ciutadania.

