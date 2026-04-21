Dues formatgeries del Bages triomfen al Lactium de Vic

Dues formatgeries del Bages han estat protagonistes a la 18a edició del Lactium de Vic, amb diversos guardons que reconeixen la qualitat dels seus productes. Cal Cantaré ha obtingut una medalla de plata, mentre que Cal Music ha destacat amb tres ors en diferents categories, consolidant el bon moment del sector formatger de la comarca.
Reconeixement al talent formatger del Bages
El cap de setmana passat es va celebrar a Vic la 18a edició del Lactium, la fira del formatge català, un esdeveniment que reuneix productors d'arreu del país i que s'ha consolidat com un aparador de referència per al sector. En aquesta edició, dues formatgeries del Bages han estat distingides amb diversos guardons.
D'una banda, la formatgeria Cal Cantaré, de Santpedor, amb Joan al capdavant, ha aconseguit la medalla de plata amb el seu formatge Bruc en la categoria de pasta dura de cabra.
Tres medalles d'or per a Cal Music
Per la seva banda, la formatgeria Cal Music, liderada per Lourdes i Martí, ha estat una de les grans protagonistes del certamen amb un total de tres medalles d'or. En concret, ha estat premiada pel tou del Mujal de vaca en la categoria de pasta tova de vaca, pel tou del Mujal de cabra en la categoria de pasta tova de cabra i pel formatge Ferrer en la categoria de pasta cuita o semicuita.