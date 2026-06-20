El Centre de Formació Pràctica celebra 25 anys formant professionals per a la indústria

El Centre de Formació Pràctica (CFP) celebrarà aquest dilluns 22 de juny el seu 25è aniversari amb un acte commemoratiu que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la seva seu del Palau Firal de Manresa. La jornada reunirà representants institucionals, empresarials i persones vinculades a la trajectòria d'un centre que s'ha consolidat com una referència en la formació industrial a Catalunya.
Un projecte nascut de la col·laboració territorial
L'acte comptarà amb la participació del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. També hi assistiran impulsors del projecte, empreses col·laboradores, professorat i alumnat que han format part del CFP al llarg dels seus 25 anys d'història.
La celebració servirà per recordar els orígens d'un projecte que va néixer el 2001 gràcies a la iniciativa conjunta de la Patronal Metal·lúrgica, la Cambra de Comerç, l'Ajuntament de Manresa i el teixit empresarial del territori. El centre va iniciar la seva activitat al Palau Firal amb el suport de 29 empreses fundadores i una inversió inicial de 267.000 euros.
Creixement i adaptació a les necessitats de la indústria
Durant aquest quart de segle, el Centre de Formació Pràctica ha experimentat una evolució constant, ampliant les seves instal·lacions fins als 1.650 metres quadrats actuals i incorporant equipaments tecnològics avançats per adaptar-se a les necessitats del sector industrial.
Entre els recursos formatius del centre destaquen els centres de mecanització de cinc eixos, equips d'automatització, eines de metrologia i sistemes d'enginyeria inversa. Paral·lelament, el CFP ha reforçat la col·laboració amb empreses proveïdores de tecnologia i ha consolidat una metodologia basada en la connexió directa amb el teixit productiu.
Un dels aspectes que el centre reivindica és el seu paper pioner en la implantació de la formació dual, recuperant la figura de l'aprenent com a element clau del model formatiu i afavorint la incorporació dels estudiants al món laboral.
Mirant cap al futur
Actualment, el Centre de Formació Pràctica és considerat un dels centres de referència del país en l'àmbit de la formació industrial i compta amb un ampli consens institucional sobre la necessitat de garantir-ne la continuïtat.
De cara als pròxims anys, el CFP preveu obrir una nova etapa vinculada al desenvolupament del projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a la Fàbrica Nova. L'objectiu és continuar reforçant el seu paper com a espai estratègic de formació, innovació i qualificació professional al servei de la indústria i del territori.