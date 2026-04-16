El Cicle Novíssims porta l'arquitectura emergent a la Torre Lluvià de Manresa

La Torre Lluvià de Manresa ha acollit dues jornades del Cicle Novíssims amb joves arquitectes i activitats per apropar la disciplina a la ciutadania.
Dues jornades de reflexió i intercanvi
La Torre Lluvià de Manresa ha estat l'escenari, els dies 7 i 15 d'abril, de dues sessions del Cicle Novíssims dedicades a l'arquitectura emergent catalana. Les trobades van reunir una vintena llarga de persones en un espai de debat i descoberta en un entorn patrimonial singular.
Les sessions, moderades per l'arquitecte Sergi-Adrià Huerta, es van desenvolupar amb un format dinàmic que va afavorir la participació del públic i el diàleg més enllà de l'àmbit professional.
Participació d'estudis emergents i del territori
Pel que fa als continguts, hi van participar despatxos convidats com Lligams, de Tarragona, i Sarquella Torres, de Girona. També hi van intervenir estudis del Bages, com Muntant Arquitectes i 082ARQ, que van compartir la seva experiència i la seva manera d'entendre l'arquitectura des d'una mirada contemporània i vinculada al territori.
Activitats complementàries vinculades al patrimoni i al paisatge
La primera jornada va incloure una visita al patrimoni guiada per l'arquitecte Pere Santamaria, responsable de la rehabilitació de la Torre Lluvià, que va permetre aprofundir en els valors arquitectònics de l'edifici.
En la segona sessió, Eva Farré, secretària de la DO Pla de Bages, va presentar el projecte de recuperació de la vinya antiga, estretament lligat al territori i al paisatge agrari.
Un cicle obert a la ciutadania
Un dels aspectes destacats de les sessions va ser la diversitat del públic assistent, que no es va limitar a professionals del sector. Aquesta obertura va permetre apropar l'arquitectura a la ciutadania i fomentar una visió més transversal sobre els reptes actuals de l'edificació.
Les jornades s'emmarquen en la programació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb motiu de la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026, un reconeixement de la UNESCO i la Unió Internacional d'Arquitectes que culminarà amb el Congrés Mundial d'Arquitectes UIA 2026.
La Torre Lluvià com a espai protagonista
L'escenari de les sessions va tenir un paper destacat en l'experiència. La Torre Lluvià, obra de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, va actuar tant com a espai d'acollida com a element central del discurs, establint un diàleg entre patrimoni i arquitectura contemporània.
Les dues trobades han consolidat el Cicle Novíssims com un espai de connexió entre generacions i disciplines, i han reforçat la voluntat del COAC a les Comarques Centrals de difondre l'arquitectura emergent i apropar-la a la societat.