El Moianès haurà d'aportar prop de 282 MW renovables segons el pla energètic del Govern

La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat als representants dels deu municipis del Moianès els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), que fixa la contribució de la comarca als objectius de descarbonització del país amb vista a l'any 2050.
Objectius de generació al Moianès
Segons la proposta inicial del PLATER, el Moianès haurà d'assolir una potència de 264,8 MW d'energia solar fotovoltaica i 16,7 MW d'energia eòlica. En l'àmbit fotovoltaic, es preveuen 47,2 MW en edificis, 7,6 MW en espais artificialitzats -com pedreres o abocadors en desús- i 210 MW en sòl no artificialitzat. La potència ja instal·lada o autoritzada, que actualment és de 46,2 MW, computarà dins d'aquest objectiu. L'ocupació prevista de sòl no artificialitzat seria de 340 hectàrees, aproximadament un 1% de la superfície comarcal.
Participació dels municipis en la definició final
Durant la sessió, també s'ha explicat la metodologia utilitzada per elaborar el PLATER i les eines que el Govern posarà a disposició dels ajuntaments per ajustar la proposta a la realitat de cada municipi. El document ja ha passat per una fase de consultes prèvies amb 358 aportacions i, un cop s'obri el període d'informació pública -que serà de tres mesos-, els municipis podran presentar al·legacions i propostes mitjançant, entre altres eines, un visor cartogràfic web.
Una eina per ordenar la transició energètica
El PLATER vol ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya per assolir els objectius de la PROENCAT 2050, que preveu la instal·lació de 62.000 MW renovables fins a mitjan segle. El pla ha de servir com a instrument perquè els municipis regulin aquestes instal·lacions en el seu territori. La previsió és que el PLATER entri en informació pública a principis del 2026.