El tió arriba al carrer Guimerà i encén l'ambient nadalenc en ple eix comercial de Manresa

El tió de l'Associació de Comerciants ja presideix el carrer Guimerà de Manresa, que inicia així l'ambient nadalenc combinant comerç de proximitat, promocions especials i un entorn decorat que convida a passejar-hi. Malgrat les obres, el carrer continua actiu i accessible, i reforça la seva oferta amb iniciatives per facilitar les compres.
El tió torna com a símbol del Nadal al carrer
Un any més, l'emblemàtic tió ja és al carrer Guimerà per donar la benvinguda a les festes. La seva presència s'ha convertit en un reclam per a famílies i infants, que aprofiten la visita per gaudir del comerç local i de l'activitat del carrer.
Promocions per incentivar les compres
Tot i les obres, el carrer Guimerà manté la plena activitat comercial. Per facilitar-hi l'accés i incentivar la campanya de Nadal, l'Associació de Comerciants ha activat la proposta Vine al carrer Guimerà. T'ho posem fàcil, que ofereix tiquets d'aparcament i viatges d'autobús gratuïts a les persones que comprin en els establiments associats.
Bústies reials i ambient festiu
Com cada any, el carrer incorpora tres bústies de Nadal perquè els nens i nenes hi puguin deixar les seves cartes als Reis d'Orient. L'espai llueix també una decoració especial amb llums i avets, reforçant un ambient nadalenc que acompanya l'experiència de compra i consolida el carrer Guimerà com un dels punts neuràlgics del comerç manresà durant les festes.