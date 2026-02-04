Els alumnes del Tastet d'oficis de Sant Fruitós inicien pràctiques en empreses locals

Els alumnes del programa Tastet d'oficis de Sant Fruitós de Bages han iniciat recentment el període de pràctiques en diverses empreses del municipi. Aquesta fase final de la formació permet als participants aplicar els coneixements adquirits durant els darrers mesos, culminant un itinerari basat en el model de formació dual, que combina aprenentatge teòric i experiència professional directa.
Formació dual orientada al mercat laboral
Un total de vuit alumnes, que van començar la formació el passat mes de novembre, estan realitzant pràctiques en diferents establiments i empreses de Sant Fruitós de Bages. L'objectiu principal d'aquesta experiència és facilitar la transició cap al món laboral i millorar l'ocupabilitat dels participants, especialment en àmbits com l'atenció al client, la comunicació i el treball en equip.
El programa Tastet d'oficis està impulsat pel Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament i està dissenyat per donar resposta a les necessitats reals del mercat laboral. A través d'una combinació equilibrada de continguts teòrics i pràctics, la formació ofereix als alumnes eines i competències adaptades a les demandes actuals de les empreses.
Pràctiques en empreses del municipi
Les pràctiques s'estan desenvolupant tant en establiments de petit comerç com en empreses de major dimensió del municipi, fet que permet als participants conèixer realitats professionals diverses. Aquesta immersió en entorns laborals reals afavoreix l'adquisició d'habilitats professionals, el coneixement del funcionament intern de les empreses i el desenvolupament de competències transversals clau per a la inserció laboral.
Des de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s'ha volgut expressar un agraïment especial a les empreses col·laboradores que acullen l'alumnat en pràctiques i fan possible aquesta experiència formativa. En concret, hi participen Supermercats Llobet, Farmàcia Calduch, Fleca Sallent, Why Not CrossFit, Estem de Festa, E. Vila Projects & Supplies i Carrefour.