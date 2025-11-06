Els comerços del carrer Guimerà impulsen una campanya per facilitar-hi l'accés i les compres

L'Associació de Comerciants del carrer Àngel Guimerà de Manresa ha posat en marxa la campanya Vine al carrer Guimerà. T'ho posem fàcil, una iniciativa que busca dinamitzar les compres i facilitar l'accés al principal eix comercial del centre de la ciutat.
Avantatges per als clients
La nova campanya permetrà que les persones que facin compres als establiments associats obtinguin beneficis en mobilitat, com ara tiquets d'aparcament gratuïts de 30 minuts als pàrquings Porxada, La Farola, Sam i Catalònia, o bé una targeta T2 per fer dos viatges amb el bus urbà.
Els tiquets i targetes es podran demanar directament als comerços en el moment de la compra, i cada establiment establirà l'import mínim per poder accedir-hi. La promoció es mantindrà fins a l'esgotament dels tiquets disponibles, amb la voluntat de donar facilitats als clients durant les setmanes prèvies a la campanya de Nadal.
Impuls al comerç de proximitat
Segons l'Associació de Comerciants, la iniciativa vol "fer fàcil, còmode i agradable" comprar al carrer Guimerà, i animar els manresans a continuar apostant pel comerç local i de proximitat. L'acció també busca millorar la mobilitat i l'accessibilitat al carrer, un dels espais comercials més emblemàtics de Manresa.
A més de la promoció directa als establiments, la campanya es reforçarà amb difusió a les xarxes socials de @guimeracomerc i dels comerços participants, on es mostrarà el cartell oficial de la iniciativa.
Continuïtat en la dinamització del centre
Aquesta proposta s'emmarca en les accions que l'Associació de Comerciants del carrer Àngel Guimerà impulsa de manera continuada per revitalitzar el centre de Manresa, fomentar les compres locals i reforçar la cohesió entre establiments. Amb Vine al carrer Guimerà. T'ho posem fàcil, el col·lectiu reafirma el seu compromís amb una ciutat més viva, accessible i amb un comerç pròxim i actiu.