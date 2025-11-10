ExpoCFP estrena la primera fira del metall a la Catalunya Central amb demostracions i tecnologia avançada

El Centre de Formació Pràctica (CFP) acollirà els dies 12 i 13 de novembre la primera edició d'ExpoCFP, la nova fira del metall de la Catalunya Central. L'esdeveniment reunirà empreses i professionals del sector per compartir coneixement i experiències sobre la transformació digital, la sostenibilitat i la innovació tecnològica aplicades a la indústria.
Una trobada per impulsar la competitivitat industrial
La primera edició d'ExpoCFP vol convertir-se en un punt de referència per a la indústria del metall, oferint un espai de trobada entre empreses, professionals i centres tecnològics. Organitzada pel Centre de Formació Pràctica de Manresa, la fira se celebrarà a les seves instal·lacions i comptarà amb un programa d'activitats intensiu, pensat per mostrar solucions pràctiques i tecnològiques per afrontar els reptes diaris de la producció industrial.
El programa combinarà demostracions en directe i ponències tècniques que es repetiran en diferents franges horàries, facilitant que tots els assistents puguin participar-hi sense perdre contingut. Les sessions mostraran de manera directa com la tecnologia pot millorar la productivitat, la sostenibilitat i la seguretat dels processos.
Tecnologia aplicada i tendències de futur
Les demostracions tractaran aspectes clau com l'eficiència dels processos, l'ús de la intel·ligència artificial en el mecanitzat, el treball amb cinc eixos o la integració de processos complets de decoletatge, tot mostrant fluxos de treball reals i coordinats.
Les ponències tècniques abordaran els grans eixos que marcaran el futur immediat del sector: la transformació digital, els nous acers sostenibles, la robòtica col·laborativa, l'ús eficient de l'aire comprimit, la normativa de seguretat, la impressió 3D i la digitalització com a eina clau per a la formació i la competitivitat empresarial.
Més de 45 empreses participants
La fira comptarà amb la participació de més de 45 empreses expositores, que col·laboraran per mostrar solucions integrades i fluxos de treball connectats, oferint als visitants una visió aplicable i realista de com la tecnologia pot impulsar la competitivitat.
ExpoCFP estarà oberta el dimarts 12 i el dimecres 13 de novembre, i s'adreça a professionals del metall, empreses i persones interessades en la fabricació avançada. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del CFP.