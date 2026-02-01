Floutel neix a Manresa com a operador estatal «amb vocació de proximitat i servei honest»

Manresa torna a situar-se al mapa de la innovació tecnològica amb el naixement de Floutel, un nou operador de telecomunicacions d'àmbit estatal impulsat pels emprenedors Meritxell Bautista i Josep Olivet, fundadors de Fibracat. El projecte ofereix cobertura a tot l'Estat, però manté la seva central estratègica, operativa i d'atenció al client a la capital del Bages.
Un nou projecte amb arrels manresanes
Després d'haver liderat un dels operadors de telecomunicacions més influents de Catalunya, Bautista i Olivet tornen al sector amb una proposta renovada que vol recuperar l'essència del servei proper, honest i transparent. Floutel neix amb la voluntat de competir en un mercat altament concentrat, però sense renunciar a una manera de fer marcada pel territori.
"Des de Manresa vam demostrar que es poden crear models innovadors capaços de competir amb els grans operadors", expliquen els fundadors. "Ara fem un pas més amb un projecte nacional que opera a tot l'Estat, però que continua decidint-se i gestionant-se des d'aquí".
Proximitat, atenció humana i preus clars
Floutel es defineix com un operador que aposta per la relació directa amb el client, l'atenció humana i la transparència en les tarifes. Segons Bautista i Olivet, el projecte respon a una demanda creixent d'usuaris que enyoren un tracte de confiança amb el seu operador de telecomunicacions.
"Hi ha molta gent que troba a faltar aquella relació directa i honesta. Amb Floutel recuperem aquest esperit, adaptat a un entorn tecnològic molt més exigent", assenyalen. L'empresa ofereix serveis de fibra i telefonia mòbil amb l'objectiu de garantir velocitat real, estabilitat i condicions clares, sense sorpreses a la factura.
Campanya especial per a Manresa
Coincidint amb el llançament i l'expansió estatal, Floutel ha posat en marxa una campanya específica a Manresa sota el lema Manresa torna a tenir Flou. Aquesta acció inclou ofertes especials per als veïns de la ciutat, com un paquet de fibra de 600 MB i una línia mòbil il·limitada amb 100 GB per 11 euros al mes, IVA inclòs, durant els tres primers mesos.
"Manresa és el nostre origen i el nostre centre de decisió. Ens feia especial il·lusió que fos també el primer lloc on presentem una acció específica", destaquen els impulsors del projecte.
Un operador nacional amb mirada local
Tot i la seva cobertura estatal, Floutel manté a Manresa el seu equip d'atenció al client, el servei tècnic i una part important de les operacions, convertint la ciutat en un veritable hub de telecomunicacions amb projecció nacional. Des d'aquí es dona servei a clients de tot Espanya.
"És un orgull demostrar que Manresa pot ser la base d'un operador nacional", conclouen Bautista i Olivet, que veuen el projecte també com una oportunitat per generar activitat econòmica i talent al territori.
Informació i contacte
Les persones interessades poden consultar les ofertes disponibles i comprovar la cobertura a través del web www.floutel.com o contactar directament amb el servei d'atenció al client al telèfon 900 525 523, ubicat a Manresa.