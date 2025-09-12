La comunitat educativa es mobilitza a Manresa contra la pèrdua de figures socials als centres

Unes 200 persones s'han concentrat aquest divendres davant dels Serveis Territorials d'Educació de Manresa per exigir la continuïtat de tècniques d'integració social i educadores socials a diverses escoles. La protesta, que ha comptat amb famílies, mestres, professors i el sindicat CGT-Ensenyament, denuncia que la desaparició d'aquestes figures posa en risc l'educació inclusiva i la cohesió social.
Una protesta amb fort suport de la comunitat educativa
La concentració s'ha fet aquest dijous i ha reunit unes 200 persones davant dels Serveis Territorials d'Educació de Manresa. Les famílies i el personal docent de centres com l'Escola Pare Algué, l'Escola Valldaura, l'Escola La Font i l'Escola Sant Ignasi han protestat per la desaparició de tècniques d'integració social i educadores socials amb l'inici del curs. Segons denuncien, això deixa sense suport alumnes amb necessitats educatives especials i famílies en situació de vulnerabilitat.
La mobilització ha tallat el trànsit en alguns moments i ha culminat amb el lliurament dels manifestos de les escoles afectades. La concentració ha comptat amb la participació de mestres, professors, antics alumnes i membres de la comunitat educativa, així com amb el suport del sindicat CGT-Ensenyament.
Retallades i canvi de programa
Les treballadores afectades reclamen que aquestes places siguin estructurals i no depenguin de programes temporals. Fins ara, el Programa de millora de les oportunitats educatives havia garantit aquestes figures des del curs 2020-21. Ara, segons denuncien, el Departament d'Educació l'ha substituït pel Programa temporal per impulsar la perspectiva comunitària i orientadora als centres educatius, finançat amb Fons Socials Europeus i previst només per dos cursos (2025-26 i 2026-27).
Aquest nou programa, insisteixen, suposa una retallada d'uns 130 llocs de treball, passant de més de 430 professionals a només 300. A més, les incorporacions no es faran fins al 15 de setembre, en lloc de l'1, fet que -segons les famílies i docents- dificulta greument l'acompanyament a les famílies i el treball preventiu a l'inici de curs.
Crida a una solució estructural
Des de CGT Laborals Ensenyament han alertat que "Manresa està en un estat d'emergència educativa absolutament preocupant" i que la desaparició d'aquestes figures posa en risc el dret a l'educació i la cohesió social, especialment en centres de màxima complexitat. El sindicat exigeix al Departament d'Educació que consolidi aquestes places com a estructurals i estables.
"Si el Departament no posa solucions estructurals per garantir la inclusió, seguirem l'exemple de les companyes de l'Institut Fontserè de L'Hospitalet de Llobregat i anirem a la vaga", han advertit les representants sindicals durant la protesta. Les famílies i docents han fet una crida a tota la comunitat educativa per mantenir la pressió i garantir el suport necessari per als alumnes més vulnerables.