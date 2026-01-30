La DO Pla de Bages reforça la seva presència a la Barcelona Wine Week 2026

La Denominació d'Origen Pla de Bages tornarà a tenir una presència destacada a la Barcelona Wine Week (BWW) 2026, amb la participació de set cellers del territori. La cita servirà per reivindicar la qualitat, la singularitat i la projecció dels vins de la DO tant a escala nacional com internacional.
Set cellers del Pla de Bages a la fira
En aquesta nova edició del saló de referència del vi espanyol, set cellers de la DO Pla de Bages mostraran la diversitat i personalitat dels seus vins. Tots ells es podran visitar al pavelló 8 del recinte de Montjuïc de Fira Barcelona, als estands C284 a C296.
Concretament, hi seran presents Abadal (C284), Celler Sanmartí (C286), Exibis (C288), Oller del Mas (C290), Celler Grau i Grau (C292), Entrebosc (C294) i Collbaix (C296), representant un territori marcat per l'orografia, el clima i l'equilibri entre tradició i innovació.
Varietats autòctones i identitat pròpia
La participació de la DO Pla de Bages posarà un any més l'accent en la recuperació i posada en valor de les varietats autòctones, un dels eixos estratègics de la denominació. Aquest treball defineix el caràcter dels seus vins i contribueix a preservar el patrimoni vitivinícola del territori.
En aquest marc, la DO participarà en activitats i tastos professionals per aprofundir en la singularitat de varietats com el Picapoll i el Mandó, exemples de vins amb identitat pròpia, arrelats al paisatge i amb una clara vocació de futur.
La Barcelona Wine Week, aparador del sector
La Barcelona Wine Week 2026 se celebrarà al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona i tornarà a reunir milers de professionals del sector vitivinícola, amb una àmplia presència d'expositors i compradors nacionals i internacionals. El saló s'ha consolidat com una cita clau per al negoci, el coneixement i la projecció del vi espanyol.
Durant els dies de fira, la DO Pla de Bages aprofitarà aquest aparador per donar a conèixer l'excel·lència dels seus vins, reforçar la seva visibilitat com a territori vitivinícola singular i reivindicar el seu paper dins del panorama del vi català i espanyol.