La Fira de l'Ocupació del Bages reunirà 26 empreses el 29 d'abril a Manresa

Un total de 26 empreses participaran a la 9a Fira de l'Ocupació del Bages, que tindrà lloc el dimecres 29 d'abril al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, en una jornada que vol facilitar el contacte directe entre empreses i persones que busquen oportunitats laborals.
Participació empresarial i oportunitats laborals
La fira comptarà amb empreses de sectors diversos amb necessitats reals de contractació, entre les quals hi ha Sant Andreu Salut, Ausa, Gremi d'Instal·ladors del Bages-Berguedà, Oliva Torras, Avinent Group, Montana Colors, Construccions 360+, Casa Mas, Masats, Fundació Althaia, Grup Llobet, Carrefour, Larsa–Montserrat, Deporvillage, Eurecat, Fundació Ampans, Thor Especialidades, Remosa, Vanderlande, Cots i Claret, Grup Vilà Vila, Viscola, CAE, Aigües de Manresa i Muntatges Industrials Puig-Reig.
Més del 80% de les empreses repeteixen respecte a l'edició anterior, fet que evidencia la utilitat de la fira com a eina de captació de talent. A més, s'hi incorporen noves empreses que amplien l'oferta laboral disponible.
Activitats i serveis per als assistents
La jornada, que es farà de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, inclourà una desena d'activitats orientades a millorar l'ocupabilitat dels participants. Hi haurà espais d'assessorament com el punt de benvinguda, l'espai del SOC i el de ProManresa, on es podran consultar ofertes de feina, revisar currículums i participar en xerrades informatives.
També s'oferiran tallers pràctics sobre recerca de feina i competències professionals, com la creació de currículums amb intel·ligència artificial, dinàmiques gamificades de selecció o sessions per preparar un elevator pitch. A més, s'habilitarà un punt per fer fotografies professionals per al currículum.
Un esdeveniment dins la Setmana de l'Ocupació
La Fira de l'Ocupació del Bages forma part de les iniciatives impulsades per la Cambra de Comerç de Manresa per fomentar l'ocupació juvenil i apropar el teixit empresarial a les persones en recerca de feina. L'esdeveniment s'emmarca dins la Setmana de l'Ocupació del Bages, organitzada per l'Ajuntament de Manresa a través de ProManresa, amb l'objectiu de promoure ocupació de qualitat a la comarca.
El programa complet de la setmana es pot consultar al web de ProManresa.