La manresana Paula Terra guanya el segon premi del concurs de disseny en fusta Jordi Amat

La dissenyadora de Manresa Paula Terra ha estat reconeguda amb el segon premi del Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat pel projecte Lux. El certamen posa en valor el talent i la innovació en el disseny industrial a Catalunya i ha celebrat l'entrega de premis aquest 20 de març a Terrassa.
Reconeixement en un certamen de referència
La dissenyadora manresana Paula Terra ha estat guardonada amb el segon premi del Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat, organitzat pel Gremi de la Fusta de la Cecot amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, Finsa i Aragonesa de Chapas y Tableros.
L'entrega de premis s'ha dut a terme aquest divendres, 20 de març, a l'Hotel Eurostars Don Candido de Terrassa, en el marc d'un certamen que reconeix el talent i la innovació dins del disseny industrial a Catalunya.
Un projecte que uneix tecnologia i benestar
El projecte premiat, anomenat Lux, és un sabater intel·ligent concebut per transformar l'entrada de la llar en un espai net, saludable i ordenat. El mobiliari incorpora un sistema integrat d'assecat, desinfecció i desodorització del calçat que permet reduir l'entrada de bacteris, humitat i males olors a l'interior de casa.
Amb un disseny sobri i atemporal, Lux combina tecnologia i mobiliari tradicional per oferir una solució funcional i discreta orientada al benestar quotidià. Amb aquest reconeixement, la dissenyadora suma 39 premis en l'àmbit nacional i internacional al llarg de la seva trajectòria i fa una crida a empreses del sector interessades a desenvolupar i produir el projecte per portar-lo al mercat.