La Mion acull la tercera edició del Torneig Interclubs Festa Major de Manresa

El camp de futbol de la Mion-Puigberenguer serà l'escenari, aquest cap de setmana, de la tercera edició del Torneig Interclubs Festa Major de Manresa, una competició que recull l'esperit del desaparegut Torneig Interbarris, iniciat l'any 2008. Convocat per la Delegació Comarcal del Bages, Berguedà i Cerdanya de la Federació Catalana de Futbol i per l'Ajuntament de Manresa, el torneig comptarà amb la presència de nou conjunts masculins i dos de femenins.
Els clubs participants d'aquest 2025 són FC Font dels Capellans, UE Sant Pau Manresa, Atlantic City FCB, CD Diablos Negros de Barcelona, CF Pare Ignasi Puig, UE Balconada, FC Pirinaica, Club Gimnàstic Manresa i CE Manresa, aquests dos últims amb equips tant masculins com femenins. Els partits masculins es jugaran en format reduït, amb enfrontaments de 30 minuts a partir de dissabte a 2/4 de 5 de la tarda, i semifinals i final diumenge al matí. El torneig femení es resoldrà en un sol partit de dues parts de 40 minuts, diumenge a partir de 2/4 de 12 del migdia.
A la presentació, celebrada aquest dimecres al camp de la Mion, hi han pres part el regidor d'Esports, Anjo Valentí, el delegat comarcal de la Federació Catalana de Futbol, Esteve Olivella, i representants dels clubs participants. Els conjunts amb més títols acumulats en la història d'aquestes competicions són el Gimnàstic Manresa (amb quatre trofeus en categoria femenina i tres en masculina), la UE Sant Pau i el CF Pare Ignasi Puig, que han marcat època en aquest torneig que enguany arriba més consolidat que mai.