Manresa destina 60.000 euros en ajudes per impulsar nous negocis i comerços

L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria d'ajudes per fomentar la creació de nous comerços, restaurants i negocis del sector serveis, amb una dotació total de 60.000 euros. Les subvencions, gestionades a través de ProManresa, es divideixen en dues línies de 30.000 euros cadascuna: una específica per al Centre Històric i una altra per a la resta del municipi. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre.
Dues línies segons la ubicació del negoci
La convocatòria té com a objectiu dinamitzar l'activitat comercial i econòmica de Manresa i afavorir l'arrendament de locals que actualment no tenen activitat. Les ajudes també busquen donar suport als negocis durant els primers mesos de funcionament, un període especialment important per a la seva consolidació.
En el cas del Centre Històric, cada negoci pot optar a una ajuda màxima de 3.000 euros, mentre que la línia destinada a la resta de la ciutat estableix un màxim de 1.500 euros per establiment.
Aquesta segona línia exigeix que l'activitat estigui situada en una planta baixa o a peu de carrer i que disposi d'un accés independent i directe des de la via pública.
Suport als nous emprenedors i als relleus de negoci
Les subvencions no es dirigeixen únicament a persones que posen en marxa un negoci des de zero. També poden beneficiar aquells emprenedors que assumeixin el relleu d'una activitat ja existent.
D'aquesta manera, l'Ajuntament vol facilitar situacions com els canvis generacionals derivats de la jubilació dels titulars o altres circumstàncies que permetin donar continuïtat a un negoci en funcionament. L'objectiu és evitar el tancament d'establiments i contribuir a mantenir activa l'estructura comercial i econòmica de la ciutat.
El període d'inici de l'activitat econòmica que permet optar a les ajudes està comprès entre l'1 de setembre de 2025 i el 31 d'agost de 2026.
Una convocatòria ampliada a tota la ciutat
Les ajudes per a nous negocis del Centre Històric ja existien abans del 2024, però fins al 2023 estaven limitades a aquest sector de Manresa. A partir del 2024, el consistori va ampliar la convocatòria amb una nova línia destinada als negocis de la resta de la ciutat.
Amb les dues línies, ProManresa manté l'aposta per facilitar l'obertura de nous establiments i donar suport a l'activitat econòmica durant les primeres etapes dels projectes.
Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins al 30 de setembre. Les bases completes, la convocatòria i el tràmit per sol·licitar l'ajuda estan disponibles a la seu electrònica municipal.