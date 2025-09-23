Manresa Futur torna amb una jornada per potenciar la creativitat i el talent local

El proper divendres 24 d'octubre, Manresa acollirà la segona edició de la jornada Manresa Futur - Repte compartit (CreaActivitat), una trobada organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de la UManresa - FUB per analitzar l'impacte de la indústria creativa i el desenvolupament del talent al territori. L'esdeveniment, que es farà a la Torre Busquet durant el matí, inclourà ponències i debats amb experts locals i empresarials per reforçar la creativitat com a motor de futur per a la ciutat i la comarca.
Creativitat com a eina per a la diferenciació
La jornada començarà amb una ponència d'Eva Conesa Panicot, directora creativa de Twoelf, agència de publicitat especialitzada en creativitat, disseny i estratègia. Conesa parlarà de la creativitat com un recurs essencial per a la diferenciació de les marques i com a factor clau per destacar en entorns competitius.
Aquest primer bloc vol inspirar els participants sobre com les empreses i els professionals poden utilitzar el pensament creatiu per generar noves oportunitats i connectar millor amb els seus públics.
Taula rodona amb empreses i professionals del territori
Tot seguit, s'ha programat una taula rodona amb representants de Tous, Espai creatiu Tercer Segona, BAH Studios i Deltalab, quatre referents de la creativitat i el disseny a Manresa i al seu entorn. Els participants debatran sobre la gestió del talent creatiu local, compartint la seva visió de la ciutat i analitzant les oportunitats que ofereix per retenir i fer créixer professionals en el sector.
Aquest espai de diàleg busca establir ponts entre el teixit empresarial i el talent emergent, identificant estratègies per enfortir l'ecosistema creatiu de la ciutat.
Cloenda amb una visió de "management humanista"
La sessió culminarà amb la intervenció de Xavier Marcet Gisbert, president de Sarah Marlex, que defensarà un model de management humanista. Marcet subratllarà que les empreses prosperen quan generen valor tant per als seus clients com per a la societat i posarà l'accent en la necessitat de combinar ambició i humilitat. També destacarà la importància d'apostar pel talent local com a pilar per al desenvolupament econòmic i social.
Manresa, ciutat compromesa amb la creativitat i la innovació
Manresa Futur - Repte compartit (CreaActivitat) s'emmarca dins de l'estratègia de la ciutat per consolidar la creativitat i el talent com a eixos centrals del seu futur. L'objectiu és construir un ecosistema on la innovació i els professionals disposin d'eines i suport per generar un impacte positiu al territori.
L'Ajuntament de Manresa i la UManresa - FUB han recordat que les places són limitades i es cobriran per rigorós ordre d'inscripció. El programa complet i el formulari d'inscripció es poden consultar a través d'aquest enllaç facilitat per l'organització.
Suport institucional i organització
La jornada compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dins el projecte Treball als barris.